Krieg gegen der Ukraine Putin ordnet Teilmobilmachung an Stand: 21.09.2022 08:38 Uhr

Der Schritt erfolgt nur einen Tag nach der Ankündigung von "Referenden" in den besetzten ukrainischen Gebieten: Russlands Präsident Putin hat eine Teilmobilisierung der Streitkräfte und die Annexion ukrainischer Gebiete angekündigt.

Der russische Präsident Putin hat knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Ein entsprechendes Dekret sei unterzeichnet, sagte Putin in einer Fernsehansprache, die eigentlich schon für den gestrigen Abend angekündigt gewesen war. Die Teilmobilmachung bedeutet nach Putins Worten, dass Reservisten eingezogen werden. Sie würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult, versicherte er.

Es gehe darum, russische Gebiete zu verteidigen, sagte Putin. Russlands Ziel sei es, die ostukrainische Region Donbass zu befreien. Der Westen habe keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland gewollt, vielmehr wolle er Russland zerstören. Russland werde alle seine Ressourcen nutzen, um sein Volk zu verteidigen. Das Dekret zur Teilmobilisierung sei unterzeichnet, die Mobilisierung beginne noch heute.

Annexionen angekündigt

Zudem kündigte Putin die mögliche Annexion ukrainischer Gebiete in den besetzten Regionen Luhansk und Donezk an. Dort sollen in dem kommenden Tagen Scheinreferenden über einen Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten werden. "Die Entscheidung, die die Mehrheit der Bürger in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk, in den Gebieten Cherson und Saporischschja treffen, unterstützen wir", sagte Putin.

Gestern war bekannt geworden, dass die von Moskau gestützten "Volksrepubliken" sowie die im Krieg eroberten Regionen Cherson und Saporischschja vom 23. bis 27. September Volksabstimmungen planen. Die zeitgleichen Scheinreferenden ohne Zustimmung der Ukraine und ohne jegliche Kontrolle laufen auf einen schnellen Anschluss an Russland heraus. Sie gelten als Moskauer Reaktion auf die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive im Osten.

Bereits 2014 hatte sich Russland die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt und dies mit einem international nicht anerkannten Referendum zu untermauern versucht.