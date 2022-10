Liveblog Ukraine-Krieg und die Folgen ++ Grossi fordert Freilassung von AKW-Chef ++ Stand: 02.10.2022 10:32 Uhr

IAEA-Chef Grossi hat Russland aufgefordert, den Direktor des AKW Saporischschja wieder freizulassen. Verteidigungsministerin Lambrecht musste nach einem Luftalarm in Odessa Schutz im Bunker suchen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Hardt: Mehr Hilfe für Kiew Eroberung von Lyman Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), fordert nach dem russischen Rückzug aus der ukrainischen Stadt Lyman mehr deutsches Engagement für Kiew. "Deutschland sollte die Rückeroberung von Lyman zum Anlass nehmen, noch mehr zu tun", sagte Hardt der Nachrichtenagentur AFP. "Die Ukraine will mehr Ausrüstung aus Deutschland und muss sie auch bekommen." Der "Sieg von Lyman" werde bedauerlicherweise zwar nicht das Ende des Krieges sein, sagte Hardt. "Der Erfolg der ukrainischen Truppen zeigt aber, wie dieser Krieg auf absehbare Zeit beendet werden kann. Dafür braucht die Ukraine jetzt Schützen- und Kampfpanzer." Solches Militärgerät will die Bundesregierung bislang nicht an Kiew liefern. Die bessere Ausrüstung könne dem Land im Gegensatz zu einer Nato-Mitgliedschaft "sofort" helfen, fügte der CDU-Politiker hinzu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte als Reaktion auf die Unterzeichnung der Abkommen in Moskau zur Annexion von vier ukrainischen Regionen einen Antrag zur zügigen Aufnahme seines Landes in die Nato bekannt gegeben. Strategie der Nato ist es jedoch, in dem Konflikt mit Russland nicht Kriegspartei zu werden. Strategisch wichtige Stadt Ukraine erobert Lyman zurück Nach dem Fall von Lyman könnte die ukrainische Armee in die besetzte Region Luhansk vordringen.

London: Hohe russische Verluste bei Rückzug aus Lyman Beim Rückzug aus der strategisch wichtigen ostukrainischen Stadt Lyman haben die Russen nach Einschätzung britischer Geheimdienste hohe Verluste erlitten. Die Stadt im östlichen Gebiet Donezk sei zuvor mutmaßlich von unterbesetzten russischen Einheiten sowie Reservisten verteidigt worden, hieß es im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Beim Rückzug über die einzige Straße aus der Stadt, die noch unter russischer Kontrolle sei, seien wohl viele Soldaten gefallen. Russland hatte am Samstag - einen Tag nach der völkerrechtswidrigen Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete - in einer herben Niederlage gegen die ukrainische Armee die Stadt Lyman aufgegeben. Die Streitkräfte sind nach Angaben des russischen Militärs wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen. Über die Anzahl der Gefallenen und Gefangenen gab es jedoch bislang keine konkreten Angaben. Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/1.10.2022 Der Rückzug habe in russischen Regierungskreisen eine Welle an öffentlicher Kritik an der Militärführung ausgelöst, hieß es von den Briten. Weitere Niederlagen in den Regionen der annektierten Gebiete dürften dies weiter verstärken und den Druck auf hochrangige Kommandeure erhöhen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Migrationsforscher befürchtet "historischen Fluchtwinter" Der Migrationsforscher Gerald Knaus rechnet wegen des Ukraine-Krieges mit einem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen in den kommenden Monaten. "Wir stehen vor einem historischen Fluchtwinter, sollte die Lage in der Ukraine sich weiter zuspitzen und im Winter die Versorgung mit Wärme und Strom nicht funktionieren, weil der russische Angriffskrieg etwa Kraftwerke zerstört oder Massenvernichtungswaffen einsetzt", sagte Knaus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Darauf wäre die EU jetzt nicht vorbereitet." Noch immer seien die Schutzsuchenden aus der Ukraine sehr ungleich in Europa verteilt, kritisierte der Soziologe: "Länder wie Tschechien und Polen tragen die Hauptlast, Staaten wie Frankreich haben einen Bruchteil der Kriegsflüchtlinge aufgenommen." Hier brauche es mehr europäische Solidarität. Sie sei nicht nur zwischen den Staaten nötig, auch Großstädte und Gemeinden müssten ein Netzwerk aufbauen, in dem die Aufnahme der Geflüchteten auch in Frankreich oder Italien gelinge. "Private Helfer haben vorgemacht, wie es geht: mit Transparenz, Informationspolitik und Solidarität", sagte der Vorsitzende der Denkfabrik European Stability Initiative. "Nur so ist diese historische Aufnahmeleistung von Flüchtlingen aus der Ukraine über den Winter zu stemmen."

Grossi fordert Freilassung von AKW-Chef Der Leiter der UN-Atomenergieagentur IAEA, Rafael Grossi, hat die Freilassung des Generaldirektors des von Russland besetzten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja gefordert. Er erklärte, seine Festnahme stelle eine Bedrohung für die Sicherheit dar. Das für das Kraftwerk zuständige Staatsunternehmen hatte am Samstag erklärt, eine russische Patrouille habe Ihor Muraschow am Freitag festgenommen. Russland bestätigte die Festnahme. "Der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, drückte die Hoffnung aus, dass Herr Muraschow sicher und schnell zu seiner Familie zurückkehren und seine wichtigen Funktionen in der Anlage wieder aufnehmen kann", twitterte die Agentur am späten Samstagabend. Die IAEA habe mit den zuständigen Behörden Kontakt aufgenommen, um die vorübergehende Inhaftierung von Herrn Muraschow zu klären, die laut IAEA "erhebliche Auswirkungen" auf ihn und die Standards der nuklearen Sicherheit und Sicherung habe. Es wird erwartet, dass Grossi nächste Woche in Moskau und Kiew Gespräche über die Einrichtung einer Schutzzone um die Anlage in Saporischschja führen wird, teilte die Überwachungsbehörde am Samstag mit.

Odessa: Zweiter Luftalarm für Lambrecht Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist am frühen Morgen von einem neuerlichen Luftalarm in der ukrainischen Hafenstadt Odessa geweckt worden. Mit anderen Mitgliedern ihrer Delegation musste die SPD-Politikerin um kurz vor 1.00 Uhr Schutz im Bunker ihres Hotels suchen. Nach etwa 20 Minuten wurde Entwarnung gegeben und die Ministerin konnte auf ihr Zimmer zurückkehren. Lambrecht sagte der Nachrichtenagentur dpa, sie sei im Schlaf von dem Alarm überrascht worden. Verteidigungsministerin in der Ukraine Lambrechts erster Besuch seit Kriegsbeginn Die Verteidigungsministerin kündigte eine schnelle Lieferung von Luftabwehrsystemen an.