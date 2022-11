Die USA sichern der Ukraine Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes zu. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, Kiew gebe "keinen einzigen Zentimeter Land im Osten" auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Geben keinen einzigen Zentimeter Land im Osten auf

Die ukrainischen Streitkräfte werden nach Worten von Präsident Wolodymr Selenskyj keinen einzigen Zentimeter Land im Osten aufgeben. Die Aktivität der Besetzer bleibe auf einem extrem hohen Niveau mit Dutzenden von Angriffen jeden Tag, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die russischen Soldaten erlitten außerordentlich hohe Verluste. Der Befehl an die russischen Soldaten, bis an die Grenzen des Verwaltungsgebiets von Donezk vorzudringen, habe sich nicht geändert. Die Ukraine werde dort aber keinen einzigen Zentimeter ihres Landes aufgeben.