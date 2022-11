Liveblog US-Zwischenwahlen ++ Wahllokale in ersten Staaten geschlossen ++ Stand: 09.11.2022 00:37 Uhr

In den ersten US-Bundesstaaten haben die Wahllokale geschlossen, sodass dort die Auszählung beginnen kann. Die US-Aktienmärkte gingen am Wahltag mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel.

Trump warnt Floridas Gouverneur vor Präsidentschaftskandidatur Der frühere US-Präsident Donald Trump hat den republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, mit unangenehmen Enthüllungen gedroht, wenn dieser sich 2024 um das Amt des US-Präsidenten bewerben sollte. Er könne über DeSantis "Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind", sagte Trump Fox News Digital. "Ich weiß mehr über ihn als jeder andere - mit Ausnahme vielleicht seiner Frau." Trump hatte für den 15. November eine "sehr große Mitteilung" angekündigt. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass er dann seine schon seit langem angedeutete Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen will. Der 76-Jährige ist nach wie vor populär unter Wählern der Republikaner. Doch in der US-Bevölkerung insgesamt ist Trump so umstritten, dass mehrere Republikaner wie DeSantis oder Trumps Ex-Vizepräsidenten Mike Pence zugetraut wird, ihn mit einer eigenen Kandidatur herauszufordern. DeSantis gilt dabei als besonders starker Rivale. Floridas Gouverneur Ron DeSantis gilt als möglicher parteiinterner Gegner für Ex-Präsident Trump im möglichen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024. Bild: AP

Inflation und Abtreibung zentrale Themen für Wahlentscheidung Welche Themen waren für die Wahlentscheidung bei den Midterms die wichtigsten? Das Meinungsforschungsinstitut Edison Research teilte auf Basis seiner Nachwahlbefragungen mit, dass für etwa 30 Prozent der Wähler die Inflation der wichtigste Faktor bei ihrer Wahlentscheidung gewesen sei. Aber auch etwa drei von zehn Wählern gaben an, dass für sie die Abtreibungsdebatte die vorrangige Frage gewesen sei. Dabei gab es aber deutliche Unterschiede zwischen den Anhängern der großen Parteien. Fast jeder zweite Wähler der Republikaner nannte die hohe Inflation als wichtigstes Thema. Dagegen sagten 44 Prozent der Wähler der Demokraten, dass das Thema Abtreibung für sie an erster Stelle gestanden habe.

Viele Wahllokale in Indiana und Kentucky nun geschlossen In großen Teilen der Bundesstaaten Indiana und Kentucky haben die Wahllokale seit Mitternacht deutscher Zeit geschlossen. Die restlichen Wahlbezirke der beiden Bundesstaaten beenden den Urnengang eine Stunde später. In den verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten gelten - auch wegen der verschiedenen Zeitzonen - ganz unterschiedliche Abstimmungszeiten bei den Zwischenwahlen. Als letzte werden die Wahllokale in Alaska schließen - um 7 Uhr morgens deutscher Zeit.

US-Aktienmärkte am Wahltag deutlich im Plus Die US-Aktienmärkte haben am Tag der Zwischenwahlen den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten erreicht. Der Leitindex Dow Jones ging mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 33.160,83 Punkten aus dem Handel. Vor allem im späten Geschäft zogen die Kurse nochmals kräftig an. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,56 Prozent auf 3828,11 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,75 Prozent auf 11 059,50 Punkte zu.

Trump spricht von Unregelmäßigkeiten Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Tag der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geschimpft. In Detroit sei Wählern im Wahllokal gesagt worden, sie hätten schon abgestimmt: "Dies geschieht in großer Zahl, auch andernorts. Protestieren, protestieren, protestieren!", schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Social-Media-Plattform "Truth Social". Belege für seine Behauptungen legte er nicht vor. Auch würden elektronische Wahlgeräte in konservativen Bezirken des umkämpften Bundesstaates Arizona angeblich nicht funktionieren. In einer stetigen Serie von Posts verbreitete Trump ohne Belege weitere Anschuldigungen über angeblichen Betrug bei den Zwischenwahlen und schrieb unter anderem: "Geschieht das Gleiche mit dem Wahlbetrug wie 2020???"

Einige Rennen in Schlüsselstaaten entscheiden über die Mehrheit Eine Reihe von Bundesstaaten und Wahlbezirken hat teilweise seit langem stabile Mehrheiten für die eine oder die andere der großen US-Parteien. Doch die Wahlen einiger Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus dürften sehr knapp ausgehen und am Ende über die Mehrheiten im Kongress entscheiden. Ein Überblick der knappen Rennen.