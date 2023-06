liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj spricht von Erfolgen bei Offensive ++ Stand: 13.06.2023 03:22 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht von Erfolgen bei der Offensive von Kiews Truppen. Bundesverteidigungsminister Pistorius mahnt, Deutschland werde nicht alle zerstörten "Leopard 2"-Panzer ersetzen können. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die ukrainischen Luftabwehrsysteme wehren erneut russische Luftangriffe in der Region Kiew ab, teilt die Militärverwaltung der Region über die Messaging-App Telegram mit.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigt nach Angaben von "RTL Direkt" vor dem Hintergrund von Berichten über zerstörte "Leopard-2"-Panzer in der Ukraine weitere Militärhilfen für das Land an. "Wir werden nicht jeden Panzer ersetzen können, der jetzt ausfällt. Was wir aber tun (...), wir werden ab Juli weiter aufwachsend "Leopard-1-A5"-Panzer, die instand gesetzt sind, nachliefern", zitiert der Sender den Minister. "Und bis zum Ende des Jahres werden das über 100 sein." Es gehöre leider zur Natur eines Krieges, dass Waffen und Panzer zerstört und Menschen getötet würden. "Deswegen ist unsere Unterstützung für die Ukraine ja so wichtig."

Nach der Rückeroberung mehrerer Dörfer im Osten der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem Erfolg der bisherigen Offensivhandlungen gegen die russischen Streitkräfte gesprochen. "Dank unseren Männern für jede ukrainische Flagge, die an ihren rechtmäßigen Platz in den Dörfern der neu von der Besatzung befreiten Gebiete zurückkehrt", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft. "Die Kämpfe sind hart, aber wir kommen vorwärts, und das ist wichtig."

Seit Tagen melden die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung von Dörfern vor allem im Gebiet Donezk, das Russland annektiert hatte. Insgesamt sind bisher sieben Orte befreit und 90 Quadratkilometer wieder unter ukrainischer Kontrolle, wie Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar in Kiew mitteilte.

"Die Verluste des Feindes sind genau das, was wir brauchen", meinte Selenskyj nach einem Treffen mit Generälen zur Lage im Frontgebiet. Besonders auch um die von Russland für eingenommen erklärte Stadt Bachmut werde die ukrainische Kontrolle ausgebaut. Bei der Zusammenkunft mit der Militärführung sei es um die "Erfolge" gegangen, aber auch um Fragen, wo an der Front Verstärkung gebraucht werde, um russische Verteidigungsstellungen zu durchbrechen.