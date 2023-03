Eilmeldung Ankündigung Putins Russland stationiert Atomwaffen in Belarus Stand: 25.03.2023 19:05 Uhr

Russlands Präsident Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen im Nachbarland Belarus angekündigt. Darauf hätten sich beide Regierungen geeinigt, sagte er im Staatsfernsehen. Russland verstoße damit nicht gegen internationale Verträge.

Russland wird dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge taktische Atomwaffen im Nachbarland Belarus stationieren. Daran sei "nichts Ungewöhnliches", die USA stationierten seit langer Zeit taktische Atomwaffen auf dem Gebiet ihrer Verbündeten, sagte Putin in einem im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview. Russland verstoße damit nicht gegen internationale Verträge.

Zudem kündigte der russische Präsident an, in der Ukraine Geschosse mit angereichertem Uran einzusetzen, falls die Regierung in Kiew solche Munition vom Westen geliefert bekomme.

Weitere Informationen in Kürze.