US-Außenminister Blinken sieht "bedeutende Fortschritte" bei der ukrainischen Gegenoffensive. Ukraines Präsident Selenskyj will nach Reuters-Informationen mit dem IWF über einen neuen Kredit sprechen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Aus Sicht des Städtetages ist es alarmierend, dass sich immer mehr Bundesländer für die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge sperren lassen. Wichtig sei, dass der Bund hier rasch koordinierend eingreife. Der Städtetag rechnet damit, dass die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine mit Beginn der kalten Jahreszeit steigen wird. Zudem sei absehbar, dass manche Ukrainerinnen und Ukrainer, die bereits in Deutschland seien, nicht länger in privaten Haushalten bleiben könnten und dann staatlich untergebracht werden müssten. Gleichzeitig steige die Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern.

Grünen-Chef Nouripour betont, es müsse auch geschaut werden, was die Bundeswehr an Panzern entbehren könne.

Insider: Selenskyj will mit IWF über neuen Kredit reden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird Insidern zufolge im Laufe des Tages mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa über einen neuen Kredit sprechen. Es gehe um ein umfassendes Finanzierungsprogramm, erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ukraine strebe ein Darlehen von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar an. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass ein so hoher Betrag die Zustimmung des IWF findet. Das Exekutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds hatte auf einer informellen Sitzung am Montag erörtert, der Ukraine 1,4 Milliarden Dollar an Soforthilfe anzubieten.