Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kämpft um seine Zukunft - dafür werden 16 der 92 Filialen geschlossen. Nun ist klar, um welche Warenhäuser es geht. Betroffen sind etwa 1.400 Beschäftigte.

Anfang Januar hatte die Handelskette einen Insolvenzantrag gestellt - jetzt ist klar: Galeria Karstadt Kaufhof schließt im Zuge des Insolvenzplans 16 seiner 92 verbliebenen Filialen. Der Konzern legte am Vormittag die Liste der zu schließenden Standorte vor und informierte die etwa 1.400 von der Maßnahme betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie aus der Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, werden folgende Warenhäuser geschlossen:



Augsburg

Berlin Ringcenter

Berlin Spandau

Berlin Tempelhof

Chemnitz

Essen

Köln Breite Straße

Leonberg

Mainz

Mannheim

Oldenburg

Potsdam

Regensburg Neupfarrplatz

Trier Fleischstraße

Wesel

Würzburg

Profitabilität als Entscheidungskriterium

"Jede der fortzuführenden Filialen muss das Potenzial haben, bereits heute oder in absehbarer Zeit die notwendige Profitabilität zu erzielen", schreibt Galeria weiter. "Bei dieser Bewertung spielt neben soziodemographischen Rahmenbedingungen der Standorte insbesondere auch die Miethöhe eine zentrale Rolle", heißt es zur Erklärung.

"Wir haben für den Erhalt jeder einzelnen Filiale hart verhandelt. Nicht nur im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch im Hinblick auf lebendige Innenstädte", sagte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus.

Sozialplan für Mitarbeiter

Mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Warenhäusern, die geschlossen werden, habe der Konzern mit Sozialpartnern eine "sozialverträgliche Lösung" erarbeitet, führte Denkhaus weiter aus.

In einem am Freitag beschlossenen Sozialplan sei unter anderem festgelegt worden. dass alle Betroffenen für acht Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. "Zudem wird das bisherige Service Center in Essen zukünftig an einen neuen Standort in die Filiale Düsseldorf Schadowstraße umziehen", hieß es in der Mitteilung.

Konsortium will Warenhäuser übernehmen

Der Antrag vom Januar ist die dritte Insolvenz des Warenhauskonzerns innerhalb von dreieinhalb Jahren. Als Grund für die schwierige Lage nannte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche damals unter anderem die Insolvenzen der Signa-Gruppe des bisherigen Eigentümers René Benko. Deren Schieflage hatte unmittelbare Auswirkungen. So waren zugesagte Finanzmittel für die Sanierung der Warenhauskette im Zuge der letzten Insolvenz von Benko nicht mehr geflossen.

Van den Bossche und Denkhaus gaben im Januar die Suche nach einem neuen Eigentümer und den Erhalt von Galeria als Ziele aus. Das Unternehmen verhandelte daraufhin nach eigenen Angaben mit mehreren potenziellen Investoren. Seit Anfang April ist bekannt, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und der Gesellschaft BB Kapital SA des Unternehmers Bernd Beetz die Kaufhauskette übernehmen will.