Zahlen des Kinderhilfswerks Anteil der Kinder in Grundsicherung auf Höchststand Stand: 29.04.2024 14:39 Uhr

Minderjährige in Deutschland sind weiter in besonderem Maß von Armut betroffen. Das zeigen neueste Daten des Deutschen Kinderhilfswerks.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Grundsicherung beziehen, bleibt auf einem Höchststand. Laut neuesten Zahlen des Deutschen Kinderhilfswerks beträgt der Anteil der unter 18-Jährigen, die 2023 Bürgergeld oder Sozialhilfe bezogen haben, 33,9 Prozent. Vor fünf Jahren habe dieser Wert noch bei 33,1 Prozent gelegen, vor zehn Jahren bei 30,3 Prozent. Das Kinderhilfswerk bezieht sich in ihrer Erklärung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

"Kinder und Jugendliche sind in Deutschland in besonderem Maße von Armut betroffen, das zeigen diese Zahlen ganz deutlich", erklärte der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger. Mehr als ein Drittel der Grundsicherungsbeziehenden seien unter 18, obwohl der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der deutschen Gesamtbevölkerung derzeit nur bei knapp 17 Prozent liege.

Zwar ist die absolute Zahl der Kinder und Jugendlichen in sogenannten Bedarfsgemeinschaften jetzt geringer als noch Mitte der 2000er-Jahre, da insgesamt weniger Menschen Grundsicherung beziehen. Der Anteil der Minderjährigen steige aber und sei aktuell auf einem "historischen Höchststand", so die Organisation.

Forderung nach mehr Unterstützung für arme Familien

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert kurzfristig bessere Unterstützung für Familien, die von Armut betroffen sind. Dazu gehörten Nachbesserungen bei den Bürgergeld-Regelsätzen für Kinder und Jugendliche sowie verstärkte Anstrengungen, um die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags weiter zu steigern. "Wir müssen erreichen, dass Familien die ihnen zustehenden Leistungen auch in Anspruch nehmen und alle Kinder gute Entwicklungschancen haben", betonte Krüger.

Grundsätzlich sieht die Organisation in den vorgelegten Zahlen aber eine Bestätigung der Notwendigkeit der Kindergrundsicherung. "Wenn wir Kinderarmut wirksam bekämpfen wollen, führt kein Weg an der Kindergrundsicherung vorbei", so Krüger weiter.

Sozialreform sorgt für Streit in der Ampel

Das Bundeskabinett hat im September 2023 bereits einen Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung beschlossen. Sie gilt als die größte Sozialreform der Ampelkoalition und soll das Kindergeld, den Kinderzuschlag für einkommensarme Familie und die Sozialleistungen für Kinder bündeln. Die Einführung ist aktuell für 2025 geplant.

Allerdings gibt es über die konkrete Ausgestaltung seit Wochen Streit in der Regierung. Vor allem die FDP kritisiert die Einführung neuer Verwaltungsstellen, die für die Umsetzung geschaffen werden sollen. Wann der Bundestag abschließend über das Vorhaben beraten wird, ist noch unklar.