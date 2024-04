liveblog Nahost-Krieg ++ US-Militär fängt Drohnen über Rotem Meer ab ++ Stand: 29.04.2024 04:53 Uhr

Das US-Militär hat fünf Drohnen über dem Roten Meer vor der Küste des Jemen abgefangen. Bei israelischen Luftangriffen auf Rafah sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

USA fangen Drohnen über dem Roten Meer ab

Mindestens 13 Tote bei israelischem Luftangriff auf Rafah

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge fünf Drohnen über dem Roten Meer abgefangen. Diese hätten "eine unmittelbare Bedrohung für US-, Koalitions- und Handelsschiffe in der Region dargestellt", teilt das US-Regionalkommando für den Nahen Osten mit.

Eine Delegation der Terrororganisation Hamas wird heute in Kairo erwartet um über einen neuen Vorschlag für eine Feuerpause zu beraten. Er sieht nach Medienberichten eine Waffenruhe durch die israelische Armee vor. Im Gegenzug soll eine unbekannte Anzahl an Geiseln freikommen und eine große Zahl an palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Bei israelischen Luftangriffen auf drei Häuser in Rafah sind nach Angaben von Ärzten und Sanitätern 13 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Hamas-Medien berichten von 15 Toten.

US-Präsident Biden hat im Gespräch mit Israels Premier Netanyahu "seine klare Position" zu einer möglichen Rafah-Offensive bekräftigt. Sollte die nicht kommen, droht Israels Finanzminister mit einem Regierungsende.