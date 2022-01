Intensivmediziner sehen noch keine Auswirkung der Omikron-Welle auf die Intensivstationen. Google fordert von seinen US-Mitarbeitern offenbar vorübergehend wöchentliche Corona-Tests. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Weltweit liege der Anteil der vollständig Geimpften bei 50 Prozent der Bevölkerung, in der EU bei 64 Prozent - in Afrika dagegen nur bei neun Prozent.

"Was wir jetzt brauchen ist, dass die Mitgliedstaaten mehr Impfstoff-Dosen teilen, um dieses 700-Millionen-Ziel zu erreichen", sagte die Finnin. "Ich zähle auf Deutschlands Unterstützung." Bis Ende vorigen Jahres hatte die Union nach Urpilainens Worten bereits 380 Millionen Dosen Corona-Impfstoff für Entwicklungsländer zur Verfügung gestellt. "Wir tun eine Menge, aber nicht genug: Das gilt vor allem für Afrika, wo wir mehr erreichen müssen", so die Kommissarin.

Die EU-Kommission ruft Deutschland und die anderen EU-Staaten zu neuen Corona-Impfstoffspenden für ärmere Länder auf. Die Europäische Union wolle bis Ende Juni insgesamt 700 Millionen Dosen von Corona-Vakzinen an Entwicklungsländer geliefert haben, sagte die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zentralrat der Juden kritisiert Auswüchse in Corona-Debatte

Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, kritisiert Vergleiche zwischen der deutschen Corona-Politik und dem Dritten Reich. "Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis", sagte Schuster in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich missbillige diese Vergleiche, unter anderem weil Juden im Dritten Reich keine Möglichkeit hatten zu entkommen."

Schuster fügte hinzu: "Die Menschen, die heute diese Vergleiche anstellen, bezeichnen staatliche Maßnahmen als Verfolgung. Das ist schlicht falsch." Ungeimpfte würden aus Gründen des Gesundheitsschutzes aus bestimmten Bereichen ausgegrenzt, in denen 2G herrsche. Der Mediziner sagte: "Ohne Impfung kann ich heute zum Beispiel nicht in ein Restaurant gehen. Aber die Menschen haben es selbst in der Hand, das zu ändern - sie müssen sich nur impfen lassen."