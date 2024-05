liveblog Nahost-Krieg ++ Guterres: Lage in Rafah "auf Messers Schneide" ++ Stand: 11.05.2024 01:13 Uhr

Laut UN-Generalsekretär Guterres ist die Lage in Rafah "auf Messers Schneide". Frankreich fordert von Israel das Ende des Militäreinsatzes in Rafah. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Äußerung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu über die "Aufforderung an den Staat, sich an der zivilen Verwaltung des Gazastreifens zu beteiligen" verurteilt. Netanyahu habe "keine legitime Autorität", eine Beteiligung an der Zivilverwaltung des Gazastreifens zu fordern, schrieb der Außenminister der VAE auf der Social-Media-Plattform X.

UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts des Vorrückens der israelischen Armee im Osten von Rafah im Gazastreifen vor einem umfangreichen Einmarsch in der Grenzstadt gewarnt. "Die Situation in Rafah steht auf Messers Schneide", sagte Guterres auf einer Pressekonferenz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. "Ein massiver Bodenangriff in Rafah würde zu einer humanitären Katastrophe epischen Ausmaßes führen und unsere Bemühungen zur Unterstützung der Menschen angesichts der drohenden Hungersnot zunichtemachen."

Frankreich hat Israel aufgefordert, seinen Militäreinsatz in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen unverzüglich zu beenden. Mit dem seit Wochenbeginn laufenden Militäreinsatz drohe eine katastrophale Situation für die Zivilbevölkerung in Gaza, die bereits mehrfach vertrieben worden sei und für die es in Gaza keine sicheren Gebiete mehr gebe, teilte das Außenministerium in Paris mit. Israel solle den Verhandlungsfaden wieder aufnehmen, dies sei der einzige Weg zu einer sofortigen Freilassung der Geiseln und zu einer dauerhaften Waffenruhe.

Frankreich forderte Israel erneut auf, alles zu tun, um den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und die Einfuhr humanitärer Hilfe im Einklang mit dem Völkerrecht und den Forderungen des Internationalen Gerichtshofs sicherzustellen. Wie das Außenministerium in Paris mitteilte, müsse Israel den Grenzübergang Rafah nach Ägypten sofort wieder öffnen, der sowohl für den Zugang der Zivilbevölkerung zu humanitärer Hilfe als auch für die Ausreise der am stärksten gefährdeten Menschen aus dem Gazastreifen unerlässlich sei.

Wegen der israelischen Offensive in Rafah hat Südafrika erneut Sofortmaßnahmen gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof beantragt. Deutschland betont das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.