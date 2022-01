Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Vierter Inzidenz-Höchstwert in Folge ++ Stand: 17.01.2022 04:22 Uhr

Laut Robert-Koch-Institut stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 528,2 - dem vierten Höchstwert in Folge. In Griechenland tritt eine Impfpflicht für über 60-Jährige in Kraft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmorgen mit 528,2 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 515,7 gelegen, vor einer Woche waren es noch 375,5. Es war bereits der vierte Tag in Folge mit einem neuen Rekordwert. Die Gesundheitsämter meldeten am Montag zudem 34.145 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vor einer Woche waren es noch 25.255. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden am Montag 30 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle seit Pandemie-Beginn hat laut RKI inzwischen die Marke von acht Millionen überschritten.

Oxfam-Bericht: Pandemie hat soziale Ungleichheit verschärft Die Corona-Pandemie befeuert die soziale Ungleichheit weltweit. Wie aus einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam hervorgeht, haben die zehn reichsten Männer zwischen März 2020 und November 2021 ihr Vermögen etwa verdoppelt. Alle Milliardäre und Milliardärinnen zusammen vermehrten demnach ihr Vermögen stärker als in den 14 Jahren vor der Pandemie. Und während die Reichen immer reicher Weltweit habe schon vor der Pandemie mit etwa 3,2 Milliarden Personen die Hälfte der Menschheit in Armut gelebt. Inzwischen seien es mehr als 160 Millionen Menschen zusätzlich. Den stärksten Rückgang bei den Einkommen hatten den Angaben zufolge die ärmsten 20 Prozent. Denn während sich die Wirtschaft in den reichen Ländern erholt habe, sei dies in den armen Staaten nicht der Fall. Oxfam-Bericht Kluft zwischen Arm und Reich wächst weiter Die Corona-Pandemie hat die Reichen reicher und die Armen ärmer gemacht - Oxfam fordert ein Gegensteuern.

Pistorius fordert konsequentes Durchgreifen bei Anti-Corona-Protesten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat ein konsequentes Durchgreifen des Staates gegen Regelverstöße und Gewalt bei Protesten gegen die Corona-Politik angekündigt. "Wer sich den Maßnahmen der Polizei widersetzt oder versucht, mit rücksichtsloser Gewalt oder sogar einem Kind vor dem Bauch eine Polizeisperre zu durchbrechen, macht deutlich, dass es um Aggression und einen Angriff auf den Staat geht. Und das werden wir uns, stellvertretend für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, nicht gefallen lassen", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Es wird von einer Diktatur und von Faschisten gesprochen, es wird von Gewalt und Verschwörungen geredet. Und daran erkennt man, dass es vielen derjenigen, die auf die Straße gehen, eigentlich nicht um die Corona-Maßnahmen geht, sondern vielmehr um eine Verächtlichmachung und Verunglimpfung des Staates und der Demokratie", betonte Pistorius. Hier werde der "wehrhafte Rechtsstaat" sehr genau aufpassen und einschreiten, wo immer es notwendig sei.