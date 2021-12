Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 74.352 Neuinfektionen ++ Stand: 03.12.2021 05:25 Uhr

Das RKI hat am Morgen 74.352 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 442,1. In Genf sind nach Omikron-Fällen an einer Schule 2000 Menschen in Quarantäne. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Experten: Kontaktbeschränkungen nur für Ungeimpfte reichen nicht Führende Virologen und Epidemiologen kritisieren die von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen nur für Ungeimpfte. "Es ist ein Fehler, Kontaktbeschränkungen für Geimpfte auszuschließen", sagt Virologe und Stiko-Mitglied Klaus Überla dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Inzwischen würden fast die Hälfte der symptomatischen Infektionen bei Geimpften auftreten. "Die Geimpften spielen eine beträchtliche Rolle bei der Ausbreitung des Virus", so der Virologe. Der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie kritisiert ebenfalls die mangelnde Überprüfbarkeit von Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich: "Es wäre besser gewesen, Kontaktbeschränkungen für alle zu verhängen." Dies könnte leichter überprüft werden und zugleich besser für ein Absinken der Infektionen sorgen", so der Experte.

RKI meldet 74.352 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 442,1 Das Robert-Koch-Institut meldet 74.352 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2062 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 76.414 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf 442,1 von 439,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 390 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 102.568. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als sechs Millionen Corona-Infektionen gemeldet.