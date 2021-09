Die Urlaubsinseln Kreta und Korsika gelten seit heute nicht mehr als Hochrisikogebiete. In Lateinamerika melden einige Länder weiterhin hohe Infektions- und Totenzahlen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 7345 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 80,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 7345 neue Positiv-Tests gemeldet. Das sind 3108 weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 10.453 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 80,2 - am Vortag hatte sie bei 82,8 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92.606. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 1,95 an (Vortag 1,89). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.