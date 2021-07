Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Ganz Spanien nun Risikogebiet ++

Ganz Spanien gilt von heute an als Risikogebiet - das Auswärtige Amt rät wieder von Reisen in das Land ab. Gesundheitsminister Spahn verlangt einem Bericht zufolge von Krankenhäusern genauere Angaben über Corona-Fälle. Die Entwicklungen im Liveblog.

Lauterbach warnt vor schnellen Öffnungsschritten Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante erneut vor zu schnellen Lockerungen gewarnt. "Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu viel zu öffnen", sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Bei Treffen in Innenräumen müsse man besonders vorsichtig sein. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gehe zum Beispiel zu schnell bei er Öffnung voran. Dort gebe es eine Zwischenstufe zwischen den sonst in Deutschland geltenden Maßnahmen und den Maßnahmen in England. Dort ist die Delta-Variante besonders verbreitet, und die Inzidenz zieht im europäischen Vergleich stark an.

Ganz Spanien seit Mitternacht Risikogebiet Seit heute behandelt die Bundesregierung ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren erneut als Corona-Risikogebiet. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen abrät. Praktische Folgen ergeben sich für Urlauber aber kaum: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung mit sich führen. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht. Strengere Auflagen als für Spanien gelten ab sofort für die ebenfalls sehr beliebte Urlaubsinsel Zypern, die als Hochinzidenzgebiet mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft wird. Wer dort Urlaub macht und nicht geimpft oder genesen ist, muss künftig für fünf bis zehn Tage in Quarantäne - auch wenn ein negativer Test vorliegt. Steigende Infektionszahlen Ganz Spanien wird Corona-Risikogebiet Die Bundesregierung erklärt Spanien wegen steigender Corona-Infektionszahlen ab Sonntag zum Risikogebiet.

Bericht: Spahn will von Kliniken mehr Informationen über Corona-Fälle Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verpflichtet einem Zeitungsbericht zufolge die Krankenhäuser zu genaueren Angaben über alle behandelten Corona-Fälle. Das gehe aus einer der "Bild am Sonntag" vorliegenden erweiterten Meldeverordnung hervor. Demnach müssen für alle im Krankenhaus behandelte Corona-Patienten, Alter, Art der Behandlung und Impfstatus gemeldet werden. "Da die gefährdeten Risikogruppen bereits geimpft sind, bedeutet eine hohe Inzidenz nicht automatisch eine ebenso hohe Belastung bei den Intensivbetten", sagte Spahn laut Vorabbericht der "BamS". "Wir wollen wissen, wer erkrankt und wie gut er geschützt ist. Nur so können wir zeitnah abschätzen, wie hoch die Belastung für das Gesundheitssystem wird und wie gut die Impfungen wirken."

Karliczek-Appell an Studierende: "Lassen Sie sich impfen" Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat Studierende aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Sie wünsche sich so viel Normalität wie möglich für das Wintersemester, sagte die CDU-Politikerin der «Welt am Sonntag». Sie wisse, wie unbefriedigend das isolierte Lernen sei. «Um so viel Präsenz wie möglich zu ermöglichen, appelliere ich auch an die Studierenden - lassen Sie sich impfen!» Einer Umfrage der «Welt am Sonntag» zufolge haben 55 Prozent der Universitäten Studentinnen und Studenten bereits ein Impfangebot gemacht, weitere 24 Prozent planen dies. Dabei geht es um eigene Impfzentren, mobile Teams vor Hochschulen oder für Studierende geblockte Termine.