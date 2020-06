Corona-Liveblog ++ Test-Offensive in Bayern ++ Stand: 28.06.2020 10:04 Uhr





Bayern will mehr Corona-Tests als bisher durchführen - vor allem in der Fleischbranche. In den USA sind 2,5 Millionen Menschen infiziert. In der Schweiz müssen 300 Besucher eines Nachtlokals in Quarantäne. Alle Entwicklungen im Corona-Liveblog.

RKI registriert 256 Neuinfektionen in Deutschland

Bayern will Tests "massiv" ausweiten

Zahl der Fälle in den USA übersteigt Marke von 2,5 Millionen

Quarantäne für Ensemble des Nürnberger Staatstheaters

NRW: Zwei Tests pro Woche in Fleischbetrieben

Spanien: Demos für "gesellschaftlichen Neustart"

Virologe Streeck für WHO-Eingreiftruppe

Handwerk: "Tendenzen für eine Aufwärtsbewegung"

Politik und Pop sammeln Milliarden für den Kampf gegen Corona

Pence sagte Wahlkampf-Auftritte ab

Wirtschaftskrise trifft Migranten offenbar besonders stark

300 Gäste eines Clubs in in Zürich müssen in Corona-Quarantäne