Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken - laut Robert Koch-Institut sind die Daten an den Feiertagen aber nur begrenzt aussagekräftig. Spanien und Portugal gelten von heute an als Hochrisikogebiete. Alle Entwicklungen im Liveblog.

SED-Aufarbeitungsbeauftragter kritisiert Begriff "Corona-Diktatur"

In der Debatte über Corona-Beschränkungen kritisiert der Berliner Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine Verharmlosung des Begriffs Diktatur. "Ich bin sehr dafür, dass man die Verhältnisse in einer Demokratie und einer Diktatur vergleicht, aber dabei muss man klar die Unterschiede herausstellen", sagte Tom Sello der Nachrichtenagentur dpa. In der Bundesrepublik seien Meinungsäußerungen, Versammlungen und die Gründung von Vereinen möglich - anders als früher in der DDR. "Menschen, die das gleichsetzen, verkennen eben nicht nur unsere heutigen Verhältnisse, sondern die verharmlosen auch die Diktatur. Sie tun den Menschen Unrecht, die in Diktaturen leben und unter diesen Verhältnissen leiden." Der Begriff der "Corona-Diktatur" taucht bei Protesten gegen Pandemie-Auflagen immer wieder auf.