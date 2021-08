Das RKI meldet rund 3200 neue Coronafälle, die Inzidenz steigt auf 21,2. Weltärztepräsident Montgomery fordert, alle Reiserückkehrer zu Tests zu verpflichten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

3206 neue Coronainfektionen gemeldet, Inzidenz steigt auf 21,2

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 3206 neue Positiv-Tests. Das sind 806 mehr als am Samstag vor einer Woche, als 2400 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 21,2, am Freitag lag sie bei 20,4. Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen Menschen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 24 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl auf 91.778. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,78 Millionen Corona-Tests positiv aus.