Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 15.685 Neuinfektionen ++

Das RKI meldet 15.685 Neuinfektionen. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach spricht sich für das Aussetzen aller Impfstoff-Patente aus. Gesundheitsminister Spahn sieht eine Chance für einen problemlosen Sommerurlaub in EU-Staaten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:23 Uhr RKI meldet 15.685 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 121,5 Das Robert-Koch-Institut meldet 15.685 neue Positiv-Tests. Vor einer Woche meldete das RKI 18.935 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 121,5 von 125,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 238 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 84.648. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,5 Millionen Fällen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

05:23 Uhr Lauterbach spricht sich für Aussetzen aller Impfstoff-Patente aus Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, spricht sich in der Debatte um Lockerungen des Patentschutzes von Corona-Impfstoffen für Lizenzproduktionen in anderen Ländern aus. "Anders als Teile der Bundesregierung bin ich der festen Überzeugung, dass es jetzt ein befristetes Aussetzen aller Patente für Corona-Impfstoffe braucht", sagte der Politiker der "Rheinischen Post". Das befristete Aussetzen der Patente sei als humanitäre Pflicht dringend geboten, weil sonst Impfstoffe aus den USA oder Europa nicht schnell genug in Indien sowie afrikanischen und südamerikanischen Ländern ankämen.