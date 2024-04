Wahrzeichen in Paris Windmühlenflügel des Moulin Rouge abgebrochen Stand: 25.04.2024 10:28 Uhr

In Paris sind die Windmühlenflügel des weltberühmten Cabarets Moulin Rouge auf den Bürgersteig gestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, weitere Einsturzgefahr bestehe nicht.

Das Mühlenrad des Moulin Rouge in Paris ist in der Nacht abgebrochen und auf den Bürgersteig gestürzt. Der Vorfall ereignete sich laut einem Sprecher zwischen zwei und drei Uhr nachts, als das Cabaret-Theater bereits geschlossen war. Verletzt worden sei niemand, erklärte die Feuerwehr. Weitere Einsturzgefahr bestehe nicht.

Die Ursache ist noch unklar. Ein Vertreter des Theaters betonte, der Windmühlenmechanismus auf dem Dach des Gebäudes sei wöchentlich von Technikern überprüft worden. Auch bei der jüngsten Untersuchung seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden.

Die Polizei sperrte die Umgebung ab, Experten untersuchen die Sicherheit des Gebäudes. Auf Bildern ist zu sehen, wie das beschädigte Mühlrad als Ganzes vor dem Cabaret-Theater liegt. Auch drei Buchstaben der großen Beschriftung wurden abgerissen.

Die eingestürzten Windmühlenflügel des Moulin Rouge liegen auf dem Bürgersteig - noch ist die Ursache unklar.

Vor 135 Jahren eröffnet

Das bisher schlimmste Unglück in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Moulin Rouge war ein durch Bauarbeiten ausgelöster Brand im Jahr 1915. Danach musste das Cabaret neun Jahre für Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben.

Das Varieté-Theater am Fuß des Montmartre ist ein Touristenmagnet und gilt als Geburtsort des Cancan-Tanzes. Es wurde 1889 eröffnet, im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt wurde. Allabendlich werden in dem Cabaret zwei Vorstellungen gegeben, es zählt rund 600.000 Zuschauer pro Jahr.

Vor fünf Jahren Brand in der Kathedrale Notre-Dame

Vor fünf Jahren war in der französischen Hauptstadt die Kathedrale Notre-Dame von einem verheerenden Feuer stark beschädigt worden, dabei stürzte der Dachturm vor laufender Kamera ein. Der Wiederaufbau läuft derzeit. Die von Präsident Emmanuel Macron gewünschte Wiederöffnung bis zum fünften Jahrestag des Brandes konnte zwar nicht ganz eingehalten werden, sie soll aber am 8. Dezember stattfinden.

Auch in Kopenhagen traf es vor erst einer Woche ein Wahrzeichen. Die historische Börse in der dänischen Hauptstadt brannte durch ein Feuer zur Hälfte aus, sodass zunächst nur die Außenwände übriggeblieben waren. Später stürzten jedoch auch große Teile der Fassade ein.