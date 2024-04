"Notre-Dame-Moment" von Dänemark Kopenhagens historische Börse in Flammen Stand: 16.04.2024 11:28 Uhr

Eines der bekanntesten Gebäude Kopenhagens brennt: die historische Börse. Die Turmspitze ist eingestürzt, kostbare Kunstwerke konnten gerettet werden. Ein Minister spricht vom "Notre-Dame-Moment" Dänemarks.

Die historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen. Die Turmspitze des Gebäudes - eines der ältesten und bekanntesten der dänischen Hauptstadt - ist eingestürzt. Mehrere Straßen und die Umgebung seien abgesperrt, teilte die Polizei mit.

Aus dem Bauwerk in der Nähe des Parlaments quoll dichter schwarzer Rauch, und hohe Flammen schlugen heraus. Helfer versuchten noch, historische Gemälde zu retten. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt sagte, es sei berührend, dass selbst Passanten den Einsatzkräften beim Retten von Kunstgegenständen zu Hilfe geeilt seien.

Die alte Börse beherbergt eine große Kunstsammlung, darunter das Werk "Von der Kopenhagener Börse" von P.S. Kroyer, das gerettet werden konnte. Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen waren vor Ort, Angaben über Verletzte gibt es bisher nicht.

"Unser eigener Notre-Dame-Moment"

Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen verglich den Brand mit dem verheerenden Feuer in Notre-Dame. Er schrieb bei X: ""Schreckliche Bilder aus Borsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment." In der Pariser Kathedrale war vor fast genau fünf Jahren - am 15. April 2019 - ein Brand ausgebrochen. Das Dach wurde fast vollständig zerstört.

Gebäude wird derzeit restauriert

Die Ursache für das Feuer in Kopenhagen ist bislang unklar. Die Börse wurde 1625 fertiggestellt und ist heute Sitz der dänischen Handelskammer. Der Turm, der vier ineinander verschlungene Drachenschwänze darstellt, gilt als ein Wahrzeichen der Stadt und ist eine Touristenattraktion.

Derzeit wird das Gebäude restauriert und ist deswegen eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben.

Teile des Schlosses und des Finanzministeriums evakuiert

Wegen des Feuers wurden Teile des dänischen Finanzministeriums sowie ein Flügel des Schlosses Christiansborg evakuiert. Dort haben mehrere Abgeordnete und Journalisten ihr Büro. Die Sitzungen im Plenarsaal und die Ausschusssitzungen sollten zunächst wie geplant in Christiansborg stattfinden.

Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird. Unnötiges Verlassen des Stadtzentrums wird wegen der massiven Verkehrsprobleme nicht empfohlen.