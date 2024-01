Thronwechsel in Dänemark Frederik X. ist neuer König Stand: 14.01.2024 15:27 Uhr

Dänemark hat einen neuen König. Die bisherige Monarchin Margrethe II. hat in Kopenhagen ihre Abdankungsurkunde unterzeichnet. Ihr Sohn Frederik folgt damit auf den Thron.

Dänemarks Königin Margrethe II. hat abgedankt und nach 52 Jahren Regentschaft den Thron an ihren Sohn Frederik übergeben. Die 83-Jährige unterzeichnete in Kopenhagen ihre Abdankungserklärung. Ihr 55-jähriger Sohn, der bisherige Kronprinz Frederik, folgt ihr als König Frederik X. auf dem Thron nach.

Symbolisch nahm der bisherige Kronprinz daraufhin den Platz seiner Mutter am Tisch ein. "Gott schütze den König", sagte Margrethe, als sie den Saal verließ, dann fuhr sie zurück nach Schloss Amalienborg. Damit ist der Thronwechsel formal vollzogen und der bisherige Kronprinz Frederik neuer König von Dänemark.

Symbolisch nahm der bisherige Kronprinz und jetzige König Frederik X. den Platz seiner Mutter am Tisch ein. Die bisherige Monarchin Margrethe II. verlässt den Raum.

Frederiks Frau Mary, die australischer Abstammung ist, ist damit von der Kronprinzessin zur Königin geworden. Ihr ältester Sohn, der 18-jährige Christian, bekommt den Titel des Kronprinzen.

Ein ergriffener Frederik mit Familie auf dem Balkon

Um 15.00 Uhr hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vom Balkon des Schlosses Frederik X offiziell zum neuen König ausgerufen. "Lang lebe der König", rief die Ministerpräsidentin bei der Proklamation des Thronwechsels auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Im Anschluss brach lauter Jubel unter den Tausenden Menschen vor dem Schloss aus. "Hurra! Hurra! Hurra!", schallte es über den Schlossplatz und durch die angrenzenden Straßen.

Frederik wirkte extrem ergriffen, hatte Tränen in den Augen. Schließlich winkte er mit seiner Frau, der neuen Königin Mary, vom Balkon. Auch die vier gemeinsamen Kinder kamen auf den Balkon.

Kurzfristig gab Margrethe ihre Entscheidung bekannt

Es ist das erste Mal seit fast 900 Jahren, dass ein dänischer Monarch freiwillig den Thron räumt. Margrethe hatte ihre Abdankung in ihrer Neujahrsansprache angekündigt. Sie begründete den Schritt mit einer größeren Rückenoperation, die sie im Februar 2023 über sich ergehen lassen musste. Die Operation habe sie zum Nachdenken gebracht, ob es nicht an der Zeit sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben, sagte die Monarchin in ihrer Ansprache, die am Silvesterabend traditionell aufmerksam von der dänischen Bevölkerung verfolgt wird.

Sogar Ministerpräsidentin Frederiksen war bis kurz vor der Ankündigung nicht über den Plan der Königin informiert gewesen, ihrem Sohn den Thron überlassen zu wollen. Thronfolger Frederik und dessen Bruder Joachim seien drei Tage vorab informiert worden, berichtete die Zeitung "Berlingske" unter Berufung auf den Königspalast.

Ungewöhnlicher Schritt in Dänemark

Der Schritt ist in Dänemark äußerst ungewöhnlich: Anders als beispielsweise in den Niederlanden ist es in den skandinavischen Königshäusern generell nicht üblich, vor dem Tod abzudanken. Nach Angaben des Königshauses in Kopenhagen hatte das letzte Mal im Jahr 1146 ein dänischer Regent auf diese Weise freiwillig auf den Thron verzichtet. Margrethe selbst hatte immer wieder betont, ihr Amt bis zum Tod erfüllen zu wollen.

Margrethe war 31 Jahre alt, als sie am 14. Januar 1972 den dänischen Thron bestieg. Wenige Stunden zuvor war ihr Vater, König Frederik IX. an den Folgen einer Lungeninfektion gestorben.