Dänemark Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an Stand: 31.12.2023 19:32 Uhr

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. galt sie als dienstälteste Monarchin der Welt - nun will Dänemarks Königin Margrethe II. ihrem Sohn Frederik den Thron übergeben. Sie kündigte ihre Abdankung am 14. Januar an.

Bei ihrer Neujahrsansprache hat die dänische Königin Margrethe II. überraschend ihre Abdankung angekündigt. Sie wolle am 14. Januar als Regentin zurücktreten, dem Tag ihres 52. Thronjubiläums. "Ich werde den Thron meinem Sohn, Kronprinz Frederik, überlassen", sagte sie in ihrer im Fernsehen ausgestrahlten Neujahrsansprache.

Die 83-Jährige sprach dabei auch über ihren Gesundheitszustand und dankte dem Gesundheitspersonal, dem sie den guten Verlauf einer Rückenoperation verdanke. Auch für die Wärme und Unterstützung, die ihr all die Jahre entgegengebracht worden seien, zeigte sie sich dankbar.

Ihre Rede begann Margrethe II. mit Anmerkungen zum Gaza- und zum Ukraine-Krieg, danach ging sie auf die Klimakrise und auf künstliche Intelligenz ein, bevor sie die Menschen auf den zum dänischen Königreich gehörenden Färöer-Inseln und Grönland grüßte und schließlich ihre Abdankung ankündigte.

Beim Volk beliebt

Dänische Medien bezeichneten die Ankündigung als "absolut historisch". Unter den Schaulustigen, die sich auf dem Schlossplatz vor Schloss Amalienborg versammelt hatten, brach nach der Ankündigung spontaner Applaus aus. Margrethe hatte zuvor immer betont, bis zu ihrem Lebensende Regentin bleiben zu wollen.

Die Monarchin hatte den Thron am 14. Januar 1972 von ihrem Vater Frederik IX. geerbt. Sie war damals bereits mit dem französischen Grafen Henri de Laborde de Monpezat verheiratet und hatte zwei Söhne mit ihm - den damals vierjährigen Frederik und den dreijährigen Joachim. 2018 starb ihr dementer und lungenkranker Mann im Alter von 83 Jahren nach gut 50 Ehejahren.

Beim Volk ist Margrethe II. beliebt. Sie ist kreativ und kunstinteressiert, gilt als pragmatisch und manchmal etwas unkonventionell. Die stets in farbenfrohe Outfits gekleidete Monarchin ist bekannt für ihren Optimismus sowie ihr soziales Engagement. Ihre Ansprachen an ihr Volk sind direkter und weniger förmlich als die Reden anderer europäischer Monarchen. Seit dem Tod der britischen Königin Elizabeth II., deren Cousine dritten Grades sie war, galt Margrethe als dienstälteste Regentin der Erde.

Auch Kronprinz Frederik sehr beliebt

Wie seine Mutter ist Kronprinz Frederik, der im Januar den Thron besteigen soll, bei seinen Landsleuten beliebt. Bekannt ist auch sein sportlicher Eifer: Frederik lief Marathons, absolvierte einen Ironman und rief zu seinem 50. Geburtstag die Laufveranstaltung Royal Run ins Leben. Beim Militär durchlief er die harte Ausbildung zum Kampfschwimmer der Marine. Seine Frau, Kronprinzessin Mary, und er gelten als eingespieltes Team. Das Paar hat vier Kinder: Christian (18), Isabella (16) sowie die Zwillinge Vincent und Josephine (12).