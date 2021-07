Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 1548 Neuinfektionen ++

Das RKI hat 1548 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz stieg auf 7,1. Auch in den USA nehmen die Infektionen wieder zu. In den deutschen Kliniken liegt die Impfquote bei etwa 90 Prozent. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 1548 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 7,1 Das Robert-Koch-Institut hat 1548 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 563 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 985 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 7,1 von 6,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 91.287. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

WHO warnt vor eigenmächtigen Impfstoff-Mix Die Weltgesundheitsorganisation rät Impfwilligen davon ab, willkürlich Corona-Impfstoffe verschiedener Hersteller zu kombinieren. "Individuen sollten nicht für sich selbst entscheiden, öffentliche Gesundheitsbehörden können, basierend auf den verfügbaren Daten", sagte Soumya Swaminathan, leitende Wissenschaftlerin der WHO. "Daten aus Mix-and-Match-Studien verschiedener Impfstoffe stehen noch aus - sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit müssen bewertet werden." Die eigenmächtige Kombination von verschiedenen Impfstoffen sei ein "ziemlich gefährlicher Trend". Wenn Bürger selbst darüber entscheiden, wann und wer eine zweite, eine dritte oder eine vierte Dosis bekomme, führe das zu chaotischen Zuständen. Solche Entscheidungen sollten den Gesundheitsbehörden überlassen werden.

Zahl der täglichen Coronavirus-Fälle in den USA hat zugenommen Die Zahl der bestätigten täglichen Infektionen mit dem Coronavirus in den USA hat von 11.300 am 23. Juni auf durchschnittlich rund 23.600 am Montag zugenommen. Das geht aus Daten der Johns Hopkins University hervor. "Es ist sicherlich kein Zufall, dass wir es genau mit der Zeit zu tun haben, in der wir damit rechnen würden, dass Fälle nach dem Wochenende vom 4. Juli auftreten", sagte der Co-Direktor der Abteilung für ansteckende Krankheiten an der School of Medicine der Washington University, Bill Powderly. Die Zunahme hat auch mit der sich schnell ausbreitenden Delta-Variante und niedrigeren Impfraten zu tun. In allen der 50 Staaten der USA bis auf Maine und South Dakota hat die Zahl der Coronavirus-Fälle in den vergangenen zwei Wochen zugenommen.