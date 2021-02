Vor dem Bund-Länder-Gipfel will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig Öffnungsperspektiven für Schulen. Norwegen verlängert die Reise-Beschränkungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

03:41 Uhr

Norwegen verlängert Reise-Beschränkungen

Norwegen hat coronabedingte Einschränkungen der Reisefreiheit bis zum 15. April verlängert. Das Außenministerium rief dazu auf, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten und während der Osterferien zu Hause zu bleiben. Die Infektionslage weltweit bedeute auch, dass viele Länder den Einlass stark begrenzten, erklärte Außenministerin Ine Eriksen Soereide der Nachrichtenagentur NTB. Man sei "weit" von einer normalen Situation entfernt. Das Nachbarland Estland hatte am Dienstag Reiseeinschränkungen gelockert. Wegen eines Clusters von durch neue Virus-Varianten aus Südafrika und Großbritannien ausgelösten Corona-Infektionen hatte Norwegen zudem am Sonntag in der Region Bergen und in zwölf umliegenden Regionen die Corona-Maßnahmen verschärft.