Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Lehrerverband gegen Lockerungen ++ Stand: 30.10.2021 03:23 Uhr

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hält der Deutsche Lehrerverband eine Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht für falsch. Entwicklungsminister Müller fordert eine faire Impfstoff-Verteilung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Geheimdienste: Virus-Herkunft bleibt wohl unklar Das Corona-Virus ist nach Einschätzung von US-Geheimdiensten entweder natürlichen Ursprungs oder ist aus einem Labor entwichen. Beide Hypothesen seien plausibel, heißt es in einem für die Öffentlichkeit freigegebenen Bericht des U.S. Director of National Intelligence. Genauer würden die US-Dienste es wohl nicht klären können. Als unwahrscheinlich verwarfen die Geheimdienste die Annahme, das Virus könne als biologische Waffe entwickelt worden sein.

Müller an G20: Impfstoff-Benachteiligung verhindern Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat an die Gruppe der 20 wichtigsten Industrieländer appelliert, sich bei ihrem Treffen an diesem Wochenende in Rom für eine faire Verteilung von Corona-Impfstoffen einzusetzen. "Die G20 muss alles tun, um eine weitere Benachteiligung der ärmeren Länder zu verhindern", sagte der er der "Rheinischen Post". "Während die reichen Länder Impfstoffe vom Weltmarkt für Booster-Impfungen wegkaufen, haben 90 Prozent der Afrikaner noch nicht einmal die erste Impfung", kritisierte Müller. Nicht einmal das Gesundheitspersonal sei dort vollständig geimpft. Das Risiko von Mutationen steige so unnötigerweise. Auch die Hersteller sollten ihre Vorgehensweise ändern und Lieferungen für die internationale Covax-Initiative vorziehen.

Lehrer und Ethikrat warnen vor Lockerungen Angesichts stark steigender Corona-Zahlen haben Lehrerverband und Ethikrat davor gewarnt, mit einer Politik des Augen-zu-und-durch die Gesundheit vieler Schüler zu gefährden. Die Politik setze Lockerungen durch zu einem Zeitpunkt, an dem Gesundheitsschutzmaßnahmen eher zu intensivieren seien, kritisierte der Chef des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, mit Blick auf die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht in einigen Bundesländern. Die Vize-Vorsitzende des Ethikrats, Susanne Schreiber, sagte - ebenfalls in der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Auch, wenn schwere Verläufe bei Kindern seltener auftreten, werden bei starkem Infektionsgeschehen Hunderte von Kindern von Komplikationen betroffen sein." Und: "Eine Augen-zu-und-durch-Mentalität reicht hier nicht aus."