Liveblog Corona-Pandemie ++ Beschränkungen in Dänemark enden ++

Heute enden in Dänemark die letzten Corona-Einschränkungen. Dagegen bleibt die Pandemie-Lage in Teilen der USA sehr angespannt. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog.

Dänemark hebt Corona-Einschränkungen auf

GEW spricht von "holprigem Schulstart"

Neue Impfpflichten in den USA

Fast 15.000 tägliche Neuinfektionen in Mexiko In Mexiko haben die Behörden innerhalb eines Tages 14.828 Neuinfektionen registriert. 730 Menschen starben nach einer Covid-19-Erkrankung. Damit starben nach offiziellen Angaben insgesamt 266.150 Menschen mit Covid-19. Allerdings räumen die Behörden ein, dass die wirklichen Infektions- und Totenzahlen noch höher liegen. Interaktiv Covid-19 weltweit Coronavirus-Zahlen im Überblick Ein interaktiver Überblick von tagesschau.de zeigt die aktuellen Covid-19-Zahlen in mehr als 180 Staaten.

Italien weitet Nachweispflicht im Bildungssystem aus Wer in Italien Bildungseinrichtungen betreten will, muss künftignachweislich gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sein beziehungsweise einen negativen Test vorweisen können. Dies teilte die Regierung in Rom mit. Die Regelung gilt für Schulen, aber auch Einrichtungen, in denen zum Beispiel Abend- oder Weiterbildungskurse abgehalten werden. Für Lehrende gilt die Nachweispflicht bereits, nun sind auch externe Arbeitskräfte davon betroffen, die zum Beispiel in der Schulkantine tätig sind oder in den Einrichtungen sauber machen. Wer diesen Nachweis nicht hat, kann nicht zur Arbeit kommen. Von der Regelung ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler. An den Universitäten brauchen dagegen alle den Nachweis. Für die Kontrollen ist immer die Leitung der jeweiligen Einrichtung zuständig, wie die Regierung mitteilte.

Biden stellt neue Corona-Maßnahmen vor Die US-Regierung ist unzufrieden mit der Corona-Impfkampagne. Etwa 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind noch nicht geimpft. Deshalb erhöht das Weiße Haus den Druck. Präsident Biden stellte ein Maßnahmepaket vor, das eine Impfpflicht für Staatsbedienstete enthält. Biden zur Corona-Pandemie "Lassen Sie sich impfen" US-Präsident Biden erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Für Staatsbedienstete gilt eine Impfpflicht.

Impfpflicht für Schüler in LA Der kalifornische Schulbezirk Los Angeles führt für alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren eine Impfpflicht ein. Wer keine medizinische oder anderweitig begründete Ausnahmegenehmigung habe, müsse für den Präsenzunterricht ab 10. Januar vollständig geimpft sein, teilte der Schulbezirk mit. "Die Impfungen gegen Covid-19 sind sicher und wirksam. Von den impfberechtigten Schülern zu verlangen, dass sie geimpft sind, ist der stärkste Weg, um unsere Schulgemeinschaft zu schützen", sagte die geschäftsführende Behördenchefin Megan Reilly. Für die Angestellten gilt bereits ab Mitte Oktober eine Impfpflicht. Der Schulbezirk ist der zweitgrößte in den USA. Insgesamt fallen nach eigenen Angaben etwa 640.000 Kinder und Jugendliche, vom Kindergarten bis zum Schulabschluss, in die Zuständigkeit des Bezirks. Es wurde nicht mitgeteilt, für wie viele dieser Kinder die Impfpflicht gilt.

GEW kritisiert "holprigen" Schulstart Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, hat Kritik am Schulbeginn nach Sommerferien geübt. "Der Start ins neue Schuljahr ist in den Bundesländern unterschiedlich gut gelungen, unter dem Strich war er holprig", sagte Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Politik hat es bisher im Wesentlichen versäumt, mit bundesweit einheitlichen und verbindlichen Leitlinien für Klarheit zu sorgen, in welcher Pandemie-Situation an den Schulen welche Maßnahmen ergriffen werden müssen." Lehrende, Lernende und Eltern würden allein gelassen, so Finnern. "Die Verunsicherung bei Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern ist mit den Händen zu greifen." Mit Baden-Württemberg und Bayern kehren in den kommenden Tagen die beiden letzten Bundesländer in den Schulbetrieb zurück. Weil Bildungspolitik laut Grundgesetz größtenteils in die Zuständigkeit der Länder fällt, unterscheiden sich die Corona-Regelungen zwischen den einzelnen Bundesländern.