Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 2089 Neuinfektionen ++

Das RKI hat am Morgen 2089 gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 13,2. Großbritannien führt tägliche Corona-Tests im Lebensmittelsektor ein. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Höchstwert seit Erfassung: 19 neue Corona-Fälle bei Olympia Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle veröffentlicht. Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Wie das Organisationskomitee in dem am Freitag veröffentlichten Tagesbericht bekanntgab, gehören zu den Betroffenen drei Athletinnen oder Athleten, die nicht aus Japan kommen. Namen oder Herkunftsländer werden vom Organisationskomitee nicht genannt.

RKI meldet 2089 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 13,2 Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 2089 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 633 mehr als am Freitag vor einer Woche, als 1456 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 13,2 von 12,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 34 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.492. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,75 Millionen Corona-Tests positiv aus.