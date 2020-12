Liveblog zum Coronavirus ++210.000 Neuinfektionen in den USA++ Stand: 04.12.2020 05:40 Uhr





In den USA gab es in den vergangenen 24 Stunden 210.000 Neuinfektionen - ein Höchstwert. In Deutschland meldet das RKI 23.449 Neuinfektionen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Südafrika kehrt zu schärferen Corona-Maßnahmen zurück

Mehr als 23.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Neuer Höchstwert: USA melden mehr als 210.000 Infektionen in 24 Stunden

Biden will weiter auf Expertise von Seuchenexperte Fauci setzen