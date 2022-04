Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 201.729 Neuinfektionen ++ Stand: 07.04.2022 05:02 Uhr

Das RKI hat am Morgen 201.729 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1251,3. Auch sechs Monate nach einer Corona-Ansteckung gibt es noch ein erhöhtes Lungenembolie-Risiko. Alle Entwicklungen im Liveblog.

"Kommunikationsdesaster" - Holetschek attackiert Lauterbach Nach der Kehrtwende von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei den künftigen Corona-Isolationsregeln hat Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) den SPD-Politiker scharf attackiert. In einem Schreiben an die derzeitige Vorsitzende der Länder-Gesundheitsministerkonferenz wirft er Lauterbach namens aller B-Länder ein "Kommunikationsdesaster" vor, "das den Bemühungen einer sachlichen, faktenbasierten und zeitgemäßen Pandemiebekämpfung zuwiderläuft". Dies desavouiere nicht nur das Robert Koch-Institut, sondern auch die GMK, heißt es in dem Schreiben an Petra Grimm-Benne (SPD/Sachsen-Anhalt), das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Holetschek schlägt vor, die GMK solle sich beim nächsten Termin am Montag "ohne Anwesenheit des Bundesgesundheitsministers über das weitere Vorgehen und die grundsätzliche Zusammenarbeit austauschen". Kommentar Lauterbachs Corona-Politik Der Meister der Kommunikationsdesaster Gesundheitsminister Lauterbach spricht von einem falschen Signal. Das hätte ihm vorher bewusst sein müssen, meint Oliver Neuroth.

RKI meldet 201.729 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 1251,3 Das Robert-Koch-Institut meldet 201.729 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 73.172 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 274.901 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei etwa 22,3 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 1251,3 von 1394,0 am Vortag. 328 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 131.036.