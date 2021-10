Das RKI hat am Morgen 11.644 Neuinfektionen gemeldet. Heute findet die Trauerfeier für den im Maskenstreit erschossenen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein statt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Etwa jedes 500. Kind in den USA sei betroffen. Auf etwa vier Menschen, die in den USA nach einer Corona-Infektion starben, komme jeweils ein Kind jünger als 18 Jahre, das dadurch ein Elternteil, ein es aufziehendes Großelternteil oder eine andere für es sorgende Betreuungsperson verloren habe, schreiben die Wissenschaftler. Das sei eine "versteckte und anhaltende, von der Corona-Pandemie ausgelöste sekundäre Tragödie", um die man sich dringend verstärkt kümmern müsse. Die Wissenschaftler nutzten unter anderem Zensusdaten der US-Bundesstaaten für ihre Hochrechnungen.

Mehr als 140.000 Kinder in den USA haben einer Analyse zufolge im Zuge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder eine für sie sorgende Betreuungsperson verloren. Diese Hochrechnung gelte allein für den Zeitraum April 2020 bis Juni 2021, berichten Forscher um Susan Hillis von der US-Gesundheitsbehörde CDC im Fachjournal "Pediatrics".

Trauerfeier für erschossenen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein

Die rheinland-pfälzische Stadt Idar-Oberstein gedenkt heute (17.00 Uhr) in einer öffentlichen Trauerfeier des vor rund drei Wochen wegen eines Streits um die Maskenpflicht erschossenen Tankstellenmitarbeiters. Angehörige und Freunde wollen so von dem 20-Jährigen Abschied nehmen. Wegen der Corona-Pandemie können 650 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen. Gäste mussten sich online dafür registrieren. Die Trauerfeier wird live über die Homepage der Messe gestreamt.