Das RKI hat am Morgen 12.925 Neuinfektionen gemeldet. Nach der Attacke auf ein sächsisches Impfzentrum warnen Politiker vor radikalen Impfgegnern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

US-Notenbank Fed schreibt Impfung für Mitarbeiter vor

Die US-Notenbank Fed verlangt von ihren Mitarbeitern eine vollständige Impfung gegen Covid-19. Die Fed in Philadelphia informiert ihre Mitarbeiter in einem Memo über die neue Vorschrift und ist damit die letzte der zwölf regionalen Fed-Banken, die die Impfung verpflichtend einführt. Auch im Hauptsitz in Washington müssen alle Mitarbeiter bis zum 30. November vollständig geimpft sein, sagt ein Sprecher der Notenbank der Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt beschäftigen die zwölf regionalen Notenbanken fast 20.000 Mitarbeiter, in Washington sind es etwa 2900.