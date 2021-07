Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ WHO warnt vor psychischen Folgen ++

Die WHO warnt vor den Langzeitfolgen der Pandemie für die psychische Verfassung. Spaniens Wirtschaft erholt sich. Die USA verbieten weiterhin Reisen nach Kanada. Die Ereignisse im Liveblog.

Weltgesundheitsorganisation warnt vor psychischen Folgen

USA untersagen weiterhin Reisen nach Kanada

Kassenärzte fordern mehr Engagement beim Impfen

Spaniens Wirtschaft erholt sich

Kassenärzte: Firmen und Unis sollen beim Impfen helfen Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat mehr Engagement von großen Unternehmen und Universitäten bei der Corona-Impfkampagne gefordert. "Große Arbeitgeber können noch stärker eingreifen, genau wie die Universitäten, wenn die Semester wieder losgehen", sagte Vize-Chef Stephan Hofmeister der Nachrichtenagentur dpa. "Das halten wir für geeigneter, als mit dem Impfbus abends vor der Disco zu stehen." Derzeit zeichne sich in einigen Regionen eine Impfmüdigkeit ab, insbesondere in den Impfzentren gehe die Frequenz der Impfungen deutlich nach unten. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen erklärte, es gebe "eine relevante Zahl von Menschen, die sich schlicht nicht impfen lassen will". Desinteressierte könne man "schon ein bisschen schubsen", etwa indem Bürgertests bald für alle kostenpflichtig würden, die sich theoretisch auch impfen lassen könnten. "Impfen ist der beste Individual-Schutz", betonte er. In den Praxen besteht laut Gassen die Gefahr, dass Impfstoff weggeschmissen werden muss, weil er nur in größeren Fläschchen angeboten wird. Um ein Fläschchen voll zu nutzen, müssten in kurzer Zeit sechs Impfpatienten kommen. Das sei aber immer seltener der Fall. "Wichtig wäre, dass die Industrie diesen Impfstoff in Einzeldosen anbietet", sagte Gassen deshalb. "Sonst wird es zum Verfall von Impfdosen kommen." Auch ein Teil der Impfdosen von Astrazeneca und Johnson & Johnson, die derzeit schwerer vermittelbar seien, müssten vielleicht entsorgt werden. "Damit wird man leben müssen." Auffrischungsimpfungen sind nach Auffassung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Herbst nur für Über-75-Jährige nötig und für chronisch Kranke mit Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken. "Gesunde 20- bis 60-Jährige dagegen sind dieses Jahr noch sicher", sagte Hofmeister. Gassen plädierte zudem für neue Kriterien zur Bewertung der Corona-Bedrohung. "Es muss zum Beispiel darum gehen, wer wie schwer erkrankt. Wenn wir nur auf die Inzidenz schauen, laufen wir am Ende ohne wissenschaftliche Begründung mal wieder in eine Lockdown-Situation", warnte er.

USA verbieten weiterhin Reisen nach Kanada Die US-Regierung verbietet noch immer nicht unbedingt erforderliche Reisen zwischen dem Land und Kanada. Das Verbot gelte bis mindestens 21. August, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Am Montag hatte die kanadische Regierung bekanntgegeben, dass vollständig gegen das Coronavirus geimpfte US-Bürger am 9. August wieder ins Land dürften. Ob sich die Verlängerung der USA auf die kanadische Vorgabe auswirken wird, war zunächst unklar. Politiker in US-Staaten an der Grenze zu Kanada kritisierten die Verlängerung. Sie sei absurd, sagte der republikanische Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu. Die US-Kongressvertreter aus Maine, bei denen es sich um zwei demokratische Abgeordnete und jeweils ein republikanisches und unabhängiges Senatsmitglied handelt, forderten US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einem Brief auf, vollständig geimpfte Kanadier ins Land zu lassen. Auch der republikanische Gouverneur des US-Staats North Dakota, Doug Burgum, übte Kritik an der Entscheidung. Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie im März 2020 hatten beide Länder nicht unbedingt erforderliche Reisen auf dem Landweg eingeschränkt. Kanadier konnten mit negativem Coronavirus-Test in das andere Land einreisen. Nach einer Schätzung des US-Reiseverbands kostet die Schließung der Grenze jeden Monat 1,5 Milliarden Dollar.

Erholung für die Wirtschaft Spaniens Spaniens Wirtschaft erholt sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und expandiert im zweiten Quartal. Das Wirtschaftswachstum habe um geschätzte 2,4 Prozent zugelegt und sei auf gutem Weg, in diesem Jahr um sechs Prozent und 2022 um sieben Prozent zu wachsen, sagte der spanische Regierungschef Pedro Sanchez auf einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Reuters während einer Reise in die Vereinigten Staaten. Hintergrund seines Besuchs ist, mögliche US-Investoren für Modernisierungsprojekte in Spanien zu gewinnen. Rund 500 Milliarden Dollar an privaten Investitionen wolle er an privaten Investitionen mobilisieren, um das durch die Hilfe der Europäischen Union finanzierte Erholungsprogramm zu ergänzen, erklärte er.