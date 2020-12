Liveblog zum Coronavirus ++ RKI meldet 698 weitere Todesopfer ++ Stand: 17.12.2020 05:29 Uhr





Das RKI meldete am Morgen 698 weitere Todesopfer in Deutschland. In den USA wurden binnen 24 Stunden mehr als 250.000 neue Ansteckungsfälle und weitere 3784 Tote gezählt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bislang 23 Abgeordnete des Bundestags mit Corona infiziert

RKI: Knapp 27.000 Neuinfektionen und fast 700 weitere Todesfälle

Neue Rekorde bei Corona-Infektionen und -Toten in den USA

Blatt: Bundesländer wollen Impf-Berechtigte teils per Post informieren