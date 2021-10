Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Krankenhauspersonal zu 95 Prozent geimpft ++

Einer Befragung des Robert Koch-Instituts zufolge gibt es beim deutschen Krankenhauspersonal noch fünf Prozent Ungeimpfte. Im australischen Bundesstaat Victoria steigen die Infektionszahlen auf einen Höchststand. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI-Befragung: Fünf Prozent Ungeimpfte bei Krankenhauspersonal

Virologe fordert Ende aller Corona-Maßnahmen für Kinder

Australien: Höchststand an Neuinfektionen im Bundesstaat Victoria

USA: Mehr als 160.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 165.085 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie mehr als 43,95 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 1669 auf 705.341. Weltweit weisen die USA im Zusammenhang mit Covid-19 die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf.

Luftfahrtbranche warnt vor langen Wartezeiten Die Luftfahrtbranche hat vor Chaos an den Flughäfen gewarnt, wenn der Verkehr ohne digitale Verfahren für Corona-Tests und andere Dokumente wieder in Gang kommt. Vor der Pandemie hätten Reisende vor Abflug und nach der Ankunft im Schnitt eineinhalb Stunden in den Flughäfen verbracht, sagte der Vizechef des Branchenverbands IATA, Conrad Clifford, bei der Jahrestagung in Boston. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe es in Spitzenzeiten aber bereits bis zu drei Stunden gedauert. "Und das Reiseaufkommen war gerade einmal bei 30 Prozent der Dimensionen vor Covid." Entsprechend könnten die Wartezeiten weiter anwachsen, wenn immer mehr Menschen zum Flughafen kämen.

UNICEF: Pandemie belastet junge Menschen psychisch Kinder und Jugendliche könnten die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden noch viele Jahre lang spüren. Davor warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in einem Bericht. Demnach litt weltweit bereits vor der Pandemie ein bedeutender Anteil der Kinder und Jugendlichen unter psychischen Belastungen; gleichzeitig werde wenig in ihre psychische Gesundheit investiert. Aktuellen Schätzungen zufolge lebt jeder siebte junge Mensch zwischen zehn und 19 Jahren mit einer diagnostizierten psychischen Beeinträchtigung oder Störung wie Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten. Psychische Probleme bei Jugendlichen Alle elf Minuten ein Suizid Psychische Erkrankungen unter Jugendlichen nehmen laut UNICEF zu: Jedes Jahr begehen weltweit rund 46.000 Zehn- bis 19-Jährige Suizid.

Australien: Hohe Infektionszahlen im Bundesstaat Victoria Die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria steigen trotz eines seit zwei Monaten andauernden Lockdowns weiter und haben einen neuen Höchstwert erreicht. Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten 1763 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, und mehr als jemals in einem anderen australischen Bundesstaat oder Territorium verzeichnet worden waren. Derzeit lägen mehr als 500 Einwohner Victorias in Verbindung mit Covid-19 in Krankenhäusern, davon etwa 100 auf der Intensivstation, sagte Regionalpremier Daniel Andrews. 66 Prozent der Patienten seien nicht geimpft, 28 Prozent hätten eine Impfdosis erhalten und sechs Prozent seien vollständig geimpft. "Die Zahlen sprechen eine klare Sprache", erklärte der Politiker. "Wenn Sie geimpft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie schwer erkranken und im Krankenhaus landen, erheblich geringer." Der Bundesstaat im Osten Australiens befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown.

Virologe fordert Ende aller Maßnahmen für Minderjährige Der Virologe Klaus Stöhr hat ein Ende aller Anti-Corona-Maßnahmen für Minderjährige gefordert, weil diese nicht schwer an dem Virus erkrankten. Auf die Frage, ob er einen sogenannten Freedom Day wie Kassenärztechef Andreas Gassen fordere, sagte Stöhr der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ja, bei den Kindern und Jugendlichen sofort." Diese sollten "alle als geimpft oder genesen gelten". Masken in den Schulen und die Testpflicht für diese Gruppe sollten verschwinden. Auch für geimpfte Erwachsene forderte der Epidemiologe deutliche Erleichterungen. Dazu gehöre auch die Quarantäne. "Für die Geimpften muss damit schon jetzt Schluss sein, sie dürfen nicht länger vom Arbeiten abgehalten und in die Isolation geschickt werden", sagte der langjährige Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Debatte über Unterricht ohne Maske Völlig angemessen oder ziemlich dumm? Ärzteverbände plädieren für eine Abschaffung, Virologin Brinkmann dagegen hält den Schritt für "ziemlicht dumm".