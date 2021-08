Medienberichten zufolge planen Bund und Länder ein Ende kostenloser Schnelltests im Oktober. Das RKI meldete am Morgen 2480 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 23,5. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Berater von US-Seuchenbehörde denken über Booster-Impfung nach

Ein Beratergremium der US-Seuchenbehörde CDC prüft die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen. Der Ausschuss wolle sich am Freitag treffen, um jüngste Daten zu bewerten, teilt die Behörde mit. Grund sei der Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen in den USA aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante. Israel bietet über 60-Jährigen bereits eine dritte Impfung mit dem Mittel von BioNTech/Pfizer an.