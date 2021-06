Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 1785 Neuinfektionen ++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt leicht von 35,1 auf 35,2. Der Lehrerverband beklagt massive Bildungsverluste durch Schulschließungen. Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Liveblog.

06:02 Uhr RKI: 1785 Neuinfektionen in Deutschland Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 1785 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 126 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 35,1 am Vortag auf 35,2. 153 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 88.595.

04:27 Uhr Linke: Einkommenssituation hat sich für viele Familien verschlechtert Die Corona-Pandemie hat die Einkommenssituation für viele Familien nach Einschätzung der Linken im Bundestag deutlich verschlechtert. Dies zeige sich an einem Anstieg beim Kinderzuschlag, wie die Linke-Sozialexpertin Sabine Zimmermann der Nachrichtenagentur dpa anlässlich des heutigen internationalen Kindertags sagte. So gab es im Dezember 2020 rund 768.000 Kinder, deren Eltern den Kinderzuschlag bezogen, im April 2021 waren es 706.000. Im Januar 2020 waren es hingegen erst 299.000 Kinder, wie Zimmermann unter Berufung auf Daten der Bundesagentur für Arbeit sagte. Zimmermann wies zudem darauf hin, dass Ende 2020 bundesweit 1,85 Millionen Minderjährige in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften lebten. "Für eines der reichsten Länder der Erde ist es beschämend, dass so viele Kinder von finanziellen Problemen betroffen sind", sagte Zimmermann. "Wir brauchen Löhne, von denen Familien leben können."

03:40 Uhr Französisches Präsidentenpaar geimpft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte haben sich gegen Corona impfen lassen. "Geimpft!", verkündete Macron auf Twitter und appellierte an seine Landsleute, es ihm gleichzutun. "Wie Brigitte und ich, wie schon 25 Millionen Franzosen, lassen wir uns impfen. Um uns zu schützen, um unsere Mitmenschen zu schützen." Macron machte keine Angaben dazu, welcher Impfstoff ihm gespritzt wurde. Der 43-jährige Präsident war bereits mit dem Coronavirus infiziert. Er wurde am 17. Dezember positiv getestet, seine Frau sieben Tage später. Das französische Präsidentenpaar folgte den Empfehlungen, nach einer Infektion mindestens drei Monate bis zu einer Impfung verstreichen zu lassen.

02:06 Uhr Städte- und Gemeindebund: Kontrolle von Testzentren nicht durch Kommunen Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) sieht bei den Verbesserungen der Abrechnungskontrolle in den Corona-Teststationen Bund und Länder in der Pflicht. "Die Kontrolle von Abrechnungsvorgängen ist sicher keine Aufgabe der Kommunen beziehungsweise der Gesundheitsämter. Dafür sind wir weder ausgestattet noch personell in der Lage", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Zeitung "Rheinische Post". Die aufgetretenen Probleme ließen sich nicht durch Zuständigkeitsverlagerungen, sondern nur durch ein besseres System lösen. Der DStGB erwarte von Bund und Ländern "einen wirksamen Kontrollmechanismus, der die Betrugsanfälligkeit bei den Testzentren reduziert."

02:04 Uhr Lehrerverband: Zwei Millionen Schüler haben sehr große Lücken Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat massive Bildungsverluste von Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland durch die Corona-Pandemie beklagt. "Ein Teil der Schülerinnen und Schüler hat tatsächlich teilweise fast ein ganzes Schuljahr verloren", sagte Meidinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Von den elf Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland hätten zwei Millionen Schüler wegen der Lockdowns "sehr große Lücken, die sie in der Regel alleine nicht mehr aufholen können". Sie bräuchten jetzt eine intensive Förderung. "Dazu kommen nochmals mindestens doppelt so viele mit signifikanten Defiziten, die sie durch eine Zusatzförderung aufholen sollten, etwa nachmittags, samstags oder auch in den Ferien", so Meidinger.

01:53 Uhr DGB-Chef Hoffmann knüpft Homeoffice-Pflicht an Impf-Fortschritt Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, hat sich trotz sinkender Corona-Inzidenzwerte gegen ein baldiges Auslaufen der Homeoffice-Pflicht ausgesprochen. "Auch wenn die Infektionszahlen endlich zurückgehen - es wäre unverantwortlich, jetzt alle wirkungsvollen Mechanismen des Infektionsschutzes über Bord zu werfen", sagte Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gerade die Unternehmen stünden im besonderen Maße in der Pflicht, für einen wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sorgen. Dieser beinhalte zweifelsohne auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. "Solange nicht ein Großteil der Beschäftigten vollständig geimpft ist, dürfen sich die Arbeitgeber nicht aus der Verantwortung ziehen." Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Wochenende Forderungen aus der Wirtschaft nach einer frühzeitigen Aufhebung der Homeoffice-Pflicht abgelehnt. Die Regelung läuft nach bisheriger Planung am 30. Juni aus.