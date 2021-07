Der KBV-Chef Gassen fordert das Ende aller Maßnahmen für vollständig Geimpfte. SPD-Chefin Esken hat die STIKO aufgerufen, ihre Haltung zur Impfung von Jugendlichen zu überdenken. Die Entwicklungen im Liveblog.

Deutsche Unternehmen für Ende von US-Einreiseverbot

Der Unmut der deutschen Wirtschaft über die andauernden Corona-Einreisebeschränkungen der USA wächst: Der Präsident des Maschinenbauverbands VDMA hat angesichts niedriger Inzidenzwerte und der fortschreitenden Impfkampagne die US-Botschaft in Berlin in einem Brief aufgefordert, sich in Washington für Lockerungen einzusetzen. "Wir glauben, dass es an der Zeit ist, den belastenden Travel Ban für Deutschland komplett aufzuheben", schrieb Karl Haeusgen in dem Brief, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Mehr als 53 Prozent aller Deutschen haben mindestens eine Dosis eines Covid-Impfstoffs erhalten, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, wo ungefähr 55 Prozent der Amerikaner mindestens eine Dosis erhalten haben", erklärte Haeusgen. Andere europäische Länder seinen ähnlich weit - "sicherlich mehr als viele Länder außerhalb des Schengen-Raums, für die kein Einreiseverbot gilt". In den USA gilt nach wie vor ein grundsätzliches Einreiseverbot für Menschen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor Einreise in Deutschland oder einem anderen Land des Schengen-Raums aufgehalten haben.