CDU und CSU kommen zu Vorgesprächen für die Beratungen mit den Grünen zusammen. Laschet will einem Bericht zufolge einen Vorschlag für seine Nachfolge in NRW machen. Die Entwicklungen nach der Bundestagswahl im Liveblog.

Vor dem Gespräch von Union und Grünen betont Kellner, es gebe große Unterschiede in der Gesellschaftspolitik, in sozialen Fragen und bei Migration. Genauso sei es beim Klimaschutz.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner stellte vor den Sondierungsgesprächen mit den Spitzen von CDU und CSU eine rasche Entscheidung über Dreiergespräche in Aussicht. Also Sondierungsgespräche über eine Koalition mit Grünen, FDP und SPD oder Gespräche über eine Koalition von CDU und CSU, Grünen und FDP. "Ich bin optimistisch, dass wir einen großen Schritt vorankommen diese Woche", sagt er RTL/ntv. Er sei auch zuversichtlich, dass sich Grüne und FDP auf eine gemeinsame Lösung verständigen würden. Die Grünen seien für zügige Sondierungen und anschließend gründliche Koalitionsverhandlungen.

Laschet will Vorschlag für Nachfolge in NRW machen

CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will am Abend einen Vorschlag für seine Nachfolge in Nordrhein-Westfalen machen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Parteikreisen ist der CDU-Landesvorstand um 17.30 Uhr und die CDU-Landtagsfraktion um 18 Uhr zu einer Sitzung eingeladen worden. Laschet will dann einen Vorschlag für seine Nachfolge als CDU-Landesvorsitzender und für das Amt des Ministerpräsidenten machen.

Laschet hatte vor der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Deshalb muss für diese Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen nun die Nachfolge geklärt werden.