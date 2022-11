Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ EVP-Chef Weber ruft zu mehr Hilfe auf ++ Stand: 27.11.2022 03:30 Uhr

Der Chef der Europäischen Volkspartei, Weber, fordert mehr Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen - besonders mit Blick auf den Winter. In Kiew werden starker Schneefall und Minusgrade erwartet. Die Entwicklungen im Liveblog.

In Kiew wird ab Sonntag starker Schneefall erwartet. Die Temperaturen sollen Tag und Nacht unter den Gefrierpunkt fallen. In der ukrainischen Hauptstadt waren am Samstag noch immer etwa 130.000 Menschen ohne Strom.

Angesichts des bevorstehenden Winters hat der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, die EU-Staaten zu mehr Solidarität bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge aufgefordert. "Wenn jetzt über den Winter hinweg weitere Ukrainer durch die russischen Bombardements und Angriffe gezwungen werden zu fliehen, dann muss das westliche Europa mehr Verantwortung übernehmen", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Diese "beispiellose Herausforderung" müsse "von allen EU-Staaten solidarisch getragen" werden.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar wurden europaweit bereits mehr als 7,6 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert. Rund eine Million Menschen kam nach Deutschland. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gibt es zudem fast sieben Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine.