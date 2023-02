Deutschland hat inzwischen russisches Vermögen in Milliardenhöhe sanktioniert. Laut den USA erleidet die russische Söldnergruppe Wagner in der Ukraine schwere Verluste. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russisches Vermögen in Milliardenhöhe in Deutschland sanktioniert

Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind in Deutschland Vermögenswerte in Höhe von 5,32 Milliarden Euro sanktioniert. Das teilte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mit. Die Summe setzt sich aus Vermögenswerten russischer "Entitäten" zusammen, zu denen neben natürlichen Personen und Firmen auf der EU-Sanktionsliste auch die russische Zentralbank gehört. Wie hoch die eingefrorenen Vermögenswerte der sogenannten Oligarchen in Deutschland sind, wollte das Ministerium nicht beantworten.