Liveblog Russlands Krieg gegen die Ukraine ++ Gedenken an Angriff auf Theater in Mariupol ++ Stand: 17.03.2023 03:01 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat an den Bombenangriff auf ein Theater in Mariupol vor einem Jahr erinnert. In Polen ist ein mutmaßlicher russischer Spionagering ausgehoben worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Mutmaßlicher russischer Spionagering in Polen ausgehoben Neun Menschen sind in Polen unter dem Verdacht der Spionage für Russland festgenommen worden. Wie die Behörden mitteilten, sollen die mutmaßlichen Mitglieder eines russischen Spionagerings Sabotageakte in dem EU-Land geplant und Bahnstrecken, die zum Transport von Waffen in die Ukraine genutzt werden, überwacht haben. Innenminister Mariusz Kamiński sagte bei einer Pressekonferenz, die neun vom Inlandsgeheimdienst festgenommenen Menschen - drei der Festnahmen erfolgten am Mittwoch - hätten die Lieferung von Ausrüstung und Waffen in das von Russland angegriffene Land sabotieren wollen. Die Agenten hätten außerdem Kameras, elektronische Ausrüstung und GPS-Transmitter sichergestellt, die die Beschuldigten an Transporten für die Unkraine hätten anbringen wollen.