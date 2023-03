Informationen für Russland Polen zerschlägt mutmaßlichen Spionagering Stand: 16.03.2023 11:25 Uhr

In Polen ist ein mutmaßlicher russischer Spionagering zerschlagen worden. Es habe eine reale Bedrohung bestanden, sagte der Verteidigungsminister. Noch unbestätigten Informationen zufolge sollen vor allem Bahnstrecken ausgespäht worden sein.

Dem polnischen Geheimdienst ist nach Angaben der Regierung in Warschau ein Schlag gegen russische Spionage gelungen. "Das ganze Spionagenetzwerk wurde auseinandergenommen", sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak in einem Interview des öffentlich-rechtlichen Senders Polskie Radio. Er sprach von einer realen Bedrohung für Polen.

"Das war ganz klar ein Spionagering, der Informationen gesammelt hat zugunsten derer, die die Ukraine angegriffen haben und dort Kriegsverbrechen begehen", sagte er weiter. Details nannte er nicht, das Innenministerium kündigte jedoch eine Pressekonferenz an.

Offenbar Kameras an wichtigen Bahnstrecken entdeckt

Nach unbestätigten Informationen des Radiosenders Rmf.fm soll das Spionagenetzwerk vor allem Bahnstrecken ausgespäht haben. Der Geheimdienst habe an wichtigen Strecken und Knotenpunkten versteckte Kameras entdeckt, die den Verkehr auf den Gleisen aufnahmen und die Bilder per Internet übermittelten. Sechs Personen, alle Ausländer, seien festgenommen worden.

Polen ist das wichtigste Drehkreuz für die militärische Hilfe für die Ukraine, so dass viele Rüstungstransporte per Bahn das Land durchqueren.

Zahl enttarnter mutmaßlicher Spione hat zugenommen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind in vielen europäischen Ländern russische Spione enttarnt worden, etwa in Schweden. Auch wurden vielerorts Mitarbeiter der russischen Botschaften ausgewiesen, bei denen die Gastländer von Verbindungen zu den Geheimdiensten Moskaus ausgingen. Ende vergangenen Jahres war in Deutschland ein mutmaßlicher Doppelagent enttarnt worden. Der Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes soll für Russland spioniert haben.