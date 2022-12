Der ukrainische Präsident Selenskyj meldet landesweite Stromausfälle nach russischen Raketenangriffen. Eine deutsche Sicherheitsexpertin warnt: Ein schwaches Russland sei destabilisierend für Europa. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Landesweite Stromausfälle nach russischen Raketenangriffen

Die massiven russischen Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine haben nach Angaben Kiews zu Stromausfällen in weiten Teilen des Landes geführt. "Heute Abend kommt es in den meisten Regionen der Ukraine zu Stromausfällen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend in einer Videoansprache. "Besonders schwierig" sei die Lage unter anderem in der Region Kiew und in der Hauptstadt selbst, in der westlichen Region Lwiw sowie in den Regionen Odessa und Cherson im Süden des Landes. Mit jedem dieser Raketenangriffe treibe sich Russland "nur noch tiefer in eine Sackgasse", sagte Selenskyj. "Sie haben immer weniger Raketen." Nach Angaben von Innenminister Denys Monastyrsky wurden bei den Raketenangriffen am Donnerstag drei Menschen getötet. Sechs weitere Menschen, unter ihnen ein Kind, seien verletzt worden.