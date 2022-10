Ukraines Präsident Selenskyj sagt, Russland habe drei Energieanlagen seines Landes in 24 Stunden zerstört. Kiew wirft dem Iran einen Verstoß gegen das UN-Verbot zu Drohnenlieferungen vor. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter Energie-Infrastruktur in der Ukraine zerstört. In den vergangenen 24 Stunden hätten die russischen Streitkräfte drei ukrainische Energieanlagen vernichtet, sagt Selenskyj.

Ukraine wirft Iran Verstoß gegen UN-Verbot zu Drohnenlieferungen vor

Die Ukraine wirft dem Iran vor, mit der Lieferung von Kampfdrohnen an Russland ein Verbot des UN-Sicherheitsrats verletzt zu haben. Solche Drohnen hätten russische Truppen zuletzt bei ihren Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine eingesetzt, hieß es in einem Schreiben des ukrainischen UN-Botschafters Serhij Kyslyzja an Generalsekretär António Guterres und Mitglieder des Sicherheitsrats, das der Nachrichtenagentur AP vorlag. Der Brief kursierte demnach vor einer geschlossenen Sitzung des höchsten UN-Gremiums zu Vorwürfen, wonach Teheran Moskau Hunderte Drohnen verkauft hat.

Der Iran und Russland bestritten, dass die Drohnen aus iranischer Produktion stammten. Das Treffen im UN-Sicherheitsrat wurde am Abend (Ortszeit) auf Wunsch von Großbritannien, Frankreich und den USA anberaumt. Sie stützen den Vorwurf Kiews, wonach Teheran Moskau mit den Kampfdrohnen belieferte und damit gegen den Atomdeal zwischen dem Iran und sechs Weltmächten von 2015 verstieß, der eine Eindämmung der iranischen Nuklearaktivitäten im Gegenzug für eine Lockerung von Sanktionen vorsah.