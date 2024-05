Südchina Opferzahl steigt auf 36 nach Autobahn-Einsturz Stand: 02.05.2024 08:43 Uhr

Nach dem Einsturz eines 18 Meter langen Autobahnabschnitts in Südchina ist die Opferzahl auf 36 gestiegen. In der Provinz Guangdong hatte es seit Tagen heftig geregnet.

Im Süden Chinas ist die Zahl der Toten nach dem Einsturz einer Schnellstraße auf mindestens 36 gestiegen. Das teilten die Behörden mit. Zuvor waren 24 Tote gemeldet worden, nachdem gestern ein knapp 18 Meter langer Abschnitt der Straße in der Provinz Guangdong eingestürzt war.

Weitere 30 Menschen erlitten laut den Behörden Verletzungen, allerdings keine lebensbedrohlichen. Insgesamt 23 Fahrzeuge seien seien in die Tiefe gestürzt.

Metergroßes Loch und Flammen

Nach Angaben der Verwaltung der Stadt Meizhou stürzte der Straßenabschnitt am frühen Mittwochmorgen gegen 2.00 Uhr (Ortszeit) ein. In der Gegend hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Augenzeugen berichteten örtlichen Medien, sie hätten ein lautes Geräusch gehört und ein metergroßes Loch an der Stelle klaffen entdeckt, an der sie gerade vorbeigefahren seien.

Staatlicher Sender spricht von geologischer Naturkatastrophe

Auf Videos und Bildern waren Rauch und Feuer zu sehen, Leitplanken ragten in die Flammen. Auf einer Anschlussstelle zu der Schnellstraße standen verkohlte Fahrzeuge. Der Untergrund unter der Unglücksstelle schien ausgehöhlt zu sein.

Dem staatlichen Fernsehsender CCTV zufolge handelte es sich bei dem Einsturz um eine geologische Naturkatastrophe. Der anhaltende Starkregen habe das Unglück beeinflusst. Zweifelsfrei geklärt ist die Ursache für das Unglück bislang nicht.

China wurde in den vergangenen Jahren verstärkt von schweren Überschwemmungen, verheerenden Dürreperioden und Rekordhitze getroffen. Der Klimawandel führt dazu, dass extreme Wetterereignisse häufiger und intensiver werden.