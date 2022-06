Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ 4,3 Milliarden Dollar Schaden für Agrarsektor ++ Stand: 16.06.2022 02:09 Uhr

Einem Bericht zufolge hat der Agrarsektor der Ukraine bislang 4,3 Milliarden US-Dollar Schaden genommen. Zwei US-Bürger werden in der Ostukraine vermisst. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj lobt Kampfmoral ukrainischer Truppen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Kampfmoral der Streitkräfte und den internationalen Rückhalt für sein Land gelobt. In den 112 Tagen des Kriegs habe die ukrainische Armee bewiesen, dass Mut und Weisheit auf dem Schlachtfeld - gepaart mit der Fähigkeit, den Feind taktisch auszumanövrieren - bemerkenswerte Ergebnisse haben könne, erklärte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dabei habe Russlands Armee den Vorteil, viel mehr Soldaten und Ausrüstung zu haben. "Natürlich tun wir alles, um diesen Vorteil zu überwinden", sagte Selenskyj. Jeden Tag kämpfe er dafür, dass sein Land die Waffen und Ausrüstung bekomme, die es brauche. Selenskyj berichtete zudem von Einladungen zum Gipfel der sieben führenden Industrienationen in Deutschland und zum NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni, die er angenommen habe.

Bericht: 4,3 Milliarden US-Dollar Schaden für Agrarsektor der Ukraine Die Landwirtschaft der Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg nach Kiewer Berechnungen bislang Schäden von 4,3 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) erlitten. Große Flächen seien beschädigt worden oder durch Minen verseucht, heißt es in einem Bericht von Forschern im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums in Kiew. So habe Ernte im Wert von 1,43 Milliarden US-Dollar nicht eingebracht werden können. Die Kosten für die notwendige Erfassung und Räumung von Minen wurden auf 436 Millionen US-Dollar geschätzt. Außerdem sei landwirtschaftliche Technik für 926 Millionen US-Dollar zerstört worden. In den von Russland besetzten Gebieten im Süden der Ukraine seien Bewässerungssysteme im Wert von 225 Millionen US-Dollar zu Schaden gekommen. Der Schaden an Getreidesilos wurde auf 272 Millionen Euro taxiert. Zudem habe Russland Getreide im Wert von 613 Millionen US-Dollar aus den besetzten Gebieten abtransportiert. Krieg gegen die Ukraine USA wollen bei Getreideexporten helfen Eine schnelle Lösung ist jedoch nicht in Sicht, sagt US-Präsident Biden.