Liveblog Ukraine-Konflikt ++ "Russland verstößt gegen UN-Charta" ++ Stand: 19.02.2022 11:13 Uhr

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wirft Russland die Missachtung der Charta der Vereinten Nationen vor. Die ukrainische Armee meldet den Tod eines Soldaten durch pro-russische Separatisten. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Mützenich: Alle Optionen inklusive Nord Stream 2 auf dem Tisch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat mit Blick auf Sanktionsmöglichkeiten für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine ausdrücklich auch die Gaspipeline Nord Stream 2 genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn russische Panzer die Grenze zur Ukraine überschreiten, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Dann liegen alle Möglichkeiten - inklusive Nord Stream 2 - auf dem Tisch." Mützenich führte aus: "Wir stimmen uns mit unseren Bündnispartnern eng ab. Das wird eine sehr deutliche Antwort sein, die - machen wir uns nichts vor - nicht nur Russland treffen wird, sondern die Weltwirtschaft und das internationale System auf lange Sicht." Die Ostsee-Pipeline ist fertiggestellt, aber nicht in Betrieb. Durch sie sollen jährlich etwa 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland fließen.

Scholz: "In Europa droht wieder ein Krieg" Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Entspannung im Ukraine-Konflikt. "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist "alles andere als gebannt", sagte Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Hinter diese Entwicklung fielen in der öffentlichen Debatte globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel zurück. Auch diese bedürften aber dringend einer Antwort. Scholz sprach in München vier Tage nachdem er in Moskau mit Präsident Wladimir Putin über Wege zu einer Entschärfung des Konflikts gesprochen hatte. Scholz warnte Russland vor den Konsequenzen eines Angriffs auf die Ukraine. "Jede weitere Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine wird hohe Kosten haben für Russland - politisch, ökonomisch und geostrategisch", sagte er. Der Kanzler zeigte sich weiter bereit zur Diplomatie mit Russland. "So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein - das ist der Anspruch", sagte Scholz. Russland habe die Frage einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum "casus belli" erhoben. "Das ist paradox: denn hierzu steht gar keine Entscheidung an." Bundeskanzler Olaf Scholz spricht am zweiten Tag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Bild: dpa

Evakuierungen in Separatistengebieten dauern an Die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk laufen nach Angaben der pro-russischen Separatisten weiter. Nach Angaben der Donezker Separatisten wurden bereits mehr als 6000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 2400 Kinder. In der südrussischen Region Rostow stehen für diese Menschen Unterkünfte bereit. Die Separatistenführungen hatten gestern zur Flucht aufgerufen und den Appell mit einem drohenden Angriff durch ukrainische Regierungstruppen begründet. Das ukrainische Militär hatte betont, keine Offensive gegen die Region zu planen. Russland stellt bereits Notunterkünfte für Menschen Nahe der Stadt Rostow bereit tagesschau 09:49 Uhr, 19.2.2022

NATO-Generalsekretär: Sehen weitere Truppenkonzentration NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland aufgefordert, seine Truppen von der ukrainischen Grenze zurückzuziehen. "Wir sehen noch keine Zeichen für einen echten Abzug", sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Im Gegenteil: Die Truppenkonzentration wird fortgeführt." Es sei nicht zu spät für Russland, den Kurs der Eskalation zu ändern. Stoltenberg warnte Russland im Fall eines Einmarsches in die Ukraine vor "mehr NATO" an seinen Grenzen. "Wenn das Ziel des Kremls ist, weniger NATO an seinen Grenzen zu haben, wird es nur mehr NATO bekommen", sagte Stoltenberg. Baerbock auf Sicherheitskonferenz "Keine Ukraine-Krise, sondern Russland-Krise" Am ersten Tag der Sicherheitskonferenz forderte Außenministerin Baerbock von Russland erneut einen Truppenabzug.

Von der Leyen wirft Russland Verstoß gegen UN-Charta vor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Russland die Missachtung der Charta der Vereinten Nationen vorgeworfen. In dem Gründungsvertrag der UN heiße es, dass sich die Länder "jeder Androhung oder Anwendung von Gewalt, die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet ist, enthalten", sagte von der Leyen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Heute schaue die Welt nun aber "ungläubig zu, wie auf europäischem Boden die größten Truppenverbände seit den dunkelsten Tagen des Kalten Krieges zusammengezogen werden". Von der Leyen warf Moskau zudem einen "unverhohlenen Versuch" vor, die Regeln der Weltordnung neu zu schreiben. Von der Leyen warnte Russland außerdem erneut vor "hohen Kosten" im Falle eines Einmarschs in der Ukraine. "Wenn der Kreml zuschlägt, können wir den wirtschaftlichen Interessen Moskaus hohe Kosten und schwerwiegende Folgen auferlegen", betonte die Kommissionschefin. Russland könnte ein Angriff auf die Ukraine "eine blühende Zukunft" kosten, sagte Von der Leyen. Sie prangerte auch eine Allianz zwischen China und Russland an, um "das Recht des Stärkeren" durchzusetzen.

USA: Russland steckt hinter Cyberattacken auf die Ukraine Das Weiße Haus hat Russland für Cyberangriffe auf das ukrainische Verteidigungsministerium und staatliche Banken verantwortlich gemacht. Die Erklärung der für Cybersicherheit zuständigen Sicherheitsberaterin Anne Neuberger war die bislang deutlichste Schuldzuschreibung für die Cyberattacken, die sich vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine im Ukraine-Konflikt ereigneten. Die Attacken am Dienstag, bei denen Regierungswebsites und die Internetseiten zweier großer Banken offline gingen, hätten "begrenzte Auswirkungen" gehabt, weil die Systeme schnell wiederhergestellt gewesen seien. Es sei jedoch möglich, dass die Russen damit den Grundstein für verheerendere Attacken gelegt hätten, sagte Neuberger.

Putin und Macron wollen erneut miteinander telefonieren Angesichts der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt wollen Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron erneut miteinander telefonieren. Das bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Staatsagentur Tass. Demnach ist das Telefonat für morgen angesetzt. Macron hatte in der vergangenen Woche Putin in Moskau getroffen und wegen des Konflikts bereits mehrfach mit ihm telefoniert. Der Westen äußert angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine die Befürchtung, dass die Verlegung Zehntausender Soldaten der Vorbereitung eines Krieges dienen könnte. Russland weist das zurück. Zudem nahmen in den vergangenen Tagen die Spannungen im Konfliktgebiet in der Ostukraine deutlich zu. Ukraine-Konflikt Macron setzt auf den Minsker Friedensplan Nach Gesprächen in Kiew und Moskaus sieht der französische Präsident Fortschritte bei einer Stablisierung des Ukraine-Konflikts.

Armee: Ukrainischer Soldat durch pro-russische Rebellen getötet Inmitten der sich weiter verschärfenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ist nach Angaben der ukrainischen Armee einer ihrer Soldaten im Osten des Landes durch den Beschuss pro-russischer Rebellen getötet worden. "Infolge eines Beschusses hat ein ukrainischer Soldat eine tödliche Wunde durch ein Schrapnell erlitten", teilte das Militärkommando für die Ostukraine mit. Die dortige Gewalt hat zuletzt deutlich zugenommen, beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Selenskyj bestätigt Teilnahme an Münchner Sicherheitskonferenz Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt nach Angaben seines Büros seine heutige Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz. Noch am selben Tag werde er wieder in seine Heimat zurückreisen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris will auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Selenskyj zusammentreffen. Harris wolle nach Angaben eines US-Regierungsvertreters in einer Rede auf der Konferenz auch klar machen, dass die USA weiter offen für Gespräche mit Russland seien, "selbst zu dieser späten Stunde" in dem Konflikt.

Pro-russischer Rebellenchef verkündet "Generalmobilmachung" Der Chef der pro-russischen Rebellen der selbsternannten "Volksrepublik" Donezk in der Ostukraine hat zur "Generalmobilmachung" aufgerufen. "Heute habe ich ein Dekret über die Generalmobilmachung unterzeichnet", sagte Denis Puschilin in einer Video-Botschaft. Er rief die Bürger, die Reservisten seien, auf, "in die Einschreibebüros des Militärs zu kommen". Zuvor hatten die pro-russischen Rebellen die Zivilisten in Donezk bereits aufgefordert, sich "in Sicherheit" zu bringen. Auch der Chef der pro-russischen Rebellen in der selbsternannten "Volksrepublik" Luhansk in der Ostukraine ordnete eine "Generalmobilmachung" an. Leonid Pasetschnik unterzeichnete heute ein entsprechendes "Dekret". Ukraine-Konflikt Separatistenführer ordnen Generalmobilmachung an Die pro-russischen Separatisten in Donezk haben eine vollständige militärische Mobilmachung angeordnet.

Hunderte Verstöße gegen Waffenruhe im Donbass Im Konfliktgebiet Donbass im Osten der Ukraine nehmen die Verstöße gegen die Waffenruhe nach Einschätzung internationaler Beobachter weiter massiv zu. In der Region, wo sich die vom Westen aufgerüsteten ukrainischen Regierungstruppen und die von Russland unterstützten Separatisten gegenüberstehen, registrierte die Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Hunderte Fälle von Beschuss. In der Region Luhansk seien 648 Verstöße gegen die Waffenruhe festgestellt worden, darunter 519 Explosionen, hieß es in einer Mitteilung der OSZE. Für die Region Donezk wurden 222 Verstöße gemeldet, darunter 135 Explosionen. Das war eine deutliche Zunahme im Vergleich der vergangenen Tage. In der Vergangenheit hatte es höhere Zahlen gegeben. Ukraine-Konflikt Hunderte Verstöße gegen Waffenruhe im Donbass Im ostukrainischen Konfliktgebiet Donbass hat die Zahl der Verstöße gegen die Waffenruhe in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen.

Panzerabwehrraketen aus Estland in die Ukraine geliefert Inmitten schwerer Spannungen mit Russland hat die Ukraine eine erste Ladung Waffen von Estland erhalten. Die Javelin-Panzerabwehrraketen sind in Kiew angekommen und wurden an die Ukraine übergeben, wie das das estnische Verteidigungsministerium mitteilte. Zur Anzahl der gelieferten Raketen wurden keine Angaben gemacht. "Dies ist ein kleiner Schritt Estlands zur Unterstützung der Ukraine, aber es ist ein echter und greifbarer Beitrag, um sich gegen eine russische Aggression zu verteidigen", erklärte der Chef der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes, Generalleutnant Martin Herem. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow dankte für die Unterstützung. "Wir sehen - wir sind nicht allein", twitterte er.