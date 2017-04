"Terrorakt" in Schweden - Suche nach Verdächtigem

Lkw-Attacke in Stockholm

Mit einem gestohlenen Lkw eines Getränkelieferanten ist in Stockholm ein Anschlag verübt worden. Mindestens drei Menschen wurden in der Innenstadt getötet. Die Polizei vermutet eine Terrortat. "Schweden ist angegriffen worden", sagte der Ministerpräsident.

Züge stehen still

Rund 100 islamistische "Gefährder" in Schweden

Auswärtiges Amt: In Unterkünften bleiben